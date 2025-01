Amex GBT : le gouvernement américain dépose une plainte pour bloquer l'acquisition de CWT

"Nous sommes déçus par l'action en justice du DOJ visant à bloquer la transaction proposée entre Amex GBT et CWT et réfutons l'affirmation du DOJ selon laquelle la transaction proposée porterait préjudice aux gros clients. (...)



La plainte n'avait pas besoin d'être déposée à ce stade, car les parties ont informé le DOJ qu'il était prévu que la transaction soit conclue en mars 2025. Nous continuons de croire que, si elle est autorisée à se conclure, la transaction proposée créera des synergies importantes et offrira une plus grande capacité à Amex GBT pour continuer à investir et à innover avec de nouveaux et meilleurs services pour tous les clients et voyageurs d'affaires."

Amex GBT a de son côté réagi dans un communiqué :Comme le rappelle SKIFT, outre la procédure judiciaire engagée par le gouvernement fédéral pour bloquer l'opération, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés pourrait prendre une décision définitive sur le blocage de l'opération dans les deux prochaines semaines. En novembre, la CMA a estimé dans un rapport intermédiaire que la fusion pourrait aussi affaiblir la concurrence.Amex GBT a annoncé son intention d'acquérir CWT pour 570 millions de dollars. Il s'agit du mariage des numéros 1 et 2 mondiaux de la gestion de voyages . Si l'opération va au bout, l'entité globale génèrerait un chiffre d'affaires compris entre 3,28 et 3,35 milliards de dollars, selon Paul Abbott, PDG d'Amex GBT.