New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises - Depositphotos.com Auteur IgorVetushko
Pendant des années, de nombreux établissements new-yorkais ont eu recours aux "resort fees" (ou frais de séjour). Comme le souligne le site spécialisé CNEWS YORK, ces frais, allant de 15 $ à plus de 50$ par nuit, servaient souvent à couvrir l'accès à la salle de sport ou au Wi-Fi.
Objectif pour les hôtels : afficher un tarif de chambre artificiellement bas sur les comparateurs de prix pour attirer le client, avant d'ajouter ces charges obligatoires au moment du paiement final.
A partir du 21 février 2026, cette pratique sera interdite.
Le maire Zohran Mamdani a annoncé une nouvelle réglementation stricte qui interdit la promotion de tarifs excluant les frais obligatoires. Le prix affiché dès le départ devra être le prix total (hors taxes de séjour).
Cette initiative locale s'aligne sur les directives de la Federal Trade Commission (FTC) américaine, mais New York va plus loin en matière d'application et de périmètre.
A lire aussi : 2026, une année résolument optimiste pour New York City ?
Hôtel New York : une réforme aussi sur les blocages de fonds ("holds") sur les cartes bancaires
L'autre volet majeur de cette réforme concerne les blocages de fonds ("holds") sur les cartes de crédit ou de débit. Jusqu'ici, un voyageur pouvait voir une somme importante (souvent 100 $ ou plus par nuit) gelée sur son compte à titre de garantie.
La nouvelle règle impose désormais aux hôteliers de divulguer, avant tout paiement : le montant exact du dépôt de garantie, les conditions spécifiques du blocage et la durée prévue de ce gel des fonds.
Toutefois, cette mesure suscite des réserves chez les professionnels. Vijay Dandapani, PDG de l'Association des hôtels de la ville de New York, a confié au journal spécialisé Skift que les hôteliers ne maîtrisent pas totalement les délais de levée de ces blocages, ces derniers dépendant essentiellement des politiques des banques émettrices.
La mairie estime que cette interdiction fera économiser plus de 46 millions de dollars aux consommateurs dès cette année. Les contrevenants s'exposent à des sanctions financières allant de 525 $ à 3 500$ par infraction.
Selon les derniers chiffres disponibles, New York a accueilli en 2025 64,7 millions de touristes. La fréquentation touristique totale de New York s'est répartie entre 52,4 millions d'Américains (soit +2%) et 12,3 millions de visiteurs internationaux, en baisse, eux, de 5%.
En 2024, la Big Apple avait reçu 64,3 millions de visiteurs.
