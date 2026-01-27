New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises

L'autre volet majeur de cette réforme concerne les blocages de fonds ("holds") sur les cartes de crédit ou de débit. Jusqu'ici, un voyageur pouvait voir une somme importante (souvent 100 $ ou plus par nuit) gelée sur son compte à titre de garantie.



La nouvelle règle impose désormais aux hôteliers de divulguer, avant tout paiement : le montant exact du dépôt de garantie, les conditions spécifiques du blocage et la durée prévue de ce gel des fonds.



Toutefois, cette mesure suscite des réserves chez les professionnels. Vijay Dandapani, PDG de l'Association des hôtels de la ville de New York, a confié au journal spécialisé Skift que les hôteliers ne maîtrisent pas totalement les délais de levée de ces blocages, ces derniers dépendant essentiellement des politiques des banques émettrices.



La mairie estime que cette interdiction fera économiser plus de 46 millions de dollars aux consommateurs dès cette année. Les contrevenants s'exposent à des sanctions financières allant de 525 $ à 3 500$ par infraction.