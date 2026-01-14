Coupe du Monde 2026 : New York s'affiche auprès des voyageurs français

Nous sommes particulièrement fiers de cette collaboration avec NYC Tourism, qui nous a choisis comme partenaire exclusif pour cette campagne. New York fait partie de l’ADN de Cercle des Voyages depuis sa création il y a 25 ans. C’est une destination historique, que nos équipes connaissent intimement. Nous proposons des voyages sur-mesure et personnalisés, au plus près des envies de chaque voyageur

En tant que première porte d’entrée du pays pour les voyages internationaux et ville hôte de la finale de la Coupe du Monde, New York est la destination incontournable de l’été prochain.



Que l’on soit passionné de football ou simplement en quête d’expériences et de divertissements, notre ville vous ouvre grand les bras