Coupe du Monde 2026 : New York s'affiche auprès des voyageurs français

NYC Tourism + Conventions en pleine campagne de promotion


La Coupe du Monde 2026 approche, et New York compte bien profiter de l’événement pour séduire les voyageurs français. Avec huit matchs, dont la finale, et une campagne internationale signée NYC Tourism + Conventions, la ville se positionne comme une destination estivale incontournable.


Rédigé par le Mercredi 14 Janvier 2026

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, est organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique - Illustration : NYC Tourism + Conventions
La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, est organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique - Illustration : NYC Tourism + Conventions
À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, New York City Tourism + Conventions mise sur une campagne internationale ambitieuse pour attirer les voyageurs français et positionner la ville comme destination incontournable de l’été 2026.

Huit matchs se dérouleront dans la région de New York / New Jersey, dont la finale au MetLife Stadium, et un match de phase de groupes impliquant l’équipe de France le 16 juin face au Sénégal.

Baptisée « Where the World Comes to Play » et traduite en français par « Là où le monde vient jouer », la campagne met en avant les expériences emblématiques de la ville, comme le football, mais aussi le shopping, la vie nocturne et la culture, à travers des visuels iconiques tels que la Statue de la Liberté entourée de symboles ludiques.

La campagne est visible en France depuis le 30 décembre 2025 jusqu'au 1er février 2026, puis du 30 mars au 3 mai 2026. Elle est déployée dans plusieurs villes via un dispositif combinant affichage JCDecaux et activations digitales.

Le plan média comprend également des insertions exclusives dans Le Figaro Voyage.

Un partenariat stratégique

Pour renforcer sa visibilité en France, NYC Tourism s’appuie également sur Cercle des Voyages, partenaire exclusif pour cette opération, en mobilisant tous les canaux digitaux du voyagiste, afin de valoriser les expériences sur-mesure proposées à New York City par leurs experts.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette collaboration avec NYC Tourism, qui nous a choisis comme partenaire exclusif pour cette campagne. New York fait partie de l’ADN de Cercle des Voyages depuis sa création il y a 25 ans. C’est une destination historique, que nos équipes connaissent intimement. Nous proposons des voyages sur-mesure et personnalisés, au plus près des envies de chaque voyageur », a commenté Romain Chéreau, directeur de Cercle des Voyages.

Un jeu concours, organisé du 30 mars au 3 mai 2026, permettra également à certains voyageurs de remporter un voyage dans la ville américaine.

Julie Coker, présidente et CEO de NYC Tourism + Conventions, souligne : « En tant que première porte d’entrée du pays pour les voyages internationaux et ville hôte de la finale de la Coupe du Monde, New York est la destination incontournable de l’été prochain.

Que l’on soit passionné de football ou simplement en quête d’expériences et de divertissements, notre ville vous ouvre grand les bras. »

Outils numériques et formation B2B

Pour accompagner les visiteurs et les professionnels, NYC Tourism propose une plateforme dédiée et deux chatbots d’intelligence artificielle, Libby et Ellis, disponibles en 60 langues, déjà utilisés dans plus de 25 000 conversations.

Les agents de voyages et tour-opérateurs peuvent également bénéficier d’un kit B2B, incluant webinaires, formations et un module Travel Trade Academy, pour concevoir et commercialiser des itinéraires centrés sur la Coupe du Monde et les expériences new-yorkaises.

Le tourisme, un moteur économique pour New York

En 2024, la ville a accueilli 64,5 millions de visiteurs, dont près de 788 000 Français, générant 81,4 milliards de dollars d’impact économique et soutenant 387 000 emplois dans les cinq boroughs.

La Coupe du Monde représente donc à la fois un événement sportif majeur et un levier stratégique pour le tourisme international.

