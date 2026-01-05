Valérie Boned veut faire des « Entreprises du Voyage » la tour de contrôle de la profession

A l'occasion des portes ouvertes de la Maison du Tourisme, Valérie Boned a rappelé le rôle des Entreprises du Voyage.
IA, réglementation, webinaires, formations... le syndicat se veut être le partenaire de chaque instant pour ne pas laisser les agences sur le bord de la route.
Il s'agit aussi de monter au créneau à Paris ou à Bruxelles pour défendre les intérêts de la profession.
IA, réglementation, webinaires, formations... le syndicat se veut être le partenaire de chaque instant pour ne pas laisser les agences sur le bord de la route.
Il s'agit aussi de monter au créneau à Paris ou à Bruxelles pour défendre les intérêts de la profession.
Rendez-vous en mai prochain pour le prochain congrès des EDV à Disneyland Paris
Autres articles
-
Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse
-
Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie
-
Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !
-
Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)
-
Congrès professionnels : de la France et des femmes ?
La présidente a également rappelé les dates du prochain grand congrès du syndicat patronal qui se tiendra du 4 au 6 mai prochains à Disneyland Paris. Un rendez-vous qui s'annonce déjà comme un moment fort pour resserrer les rangs et préparer l'avenir.