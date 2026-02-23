TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

l'Assemblée générale des EDV se tiendra le 24 juin 2026


Top départ pour le renouvellement des mandats aux Entreprises du Voyage. Des régions, en passant par les conseils des métiers jusqu'à la présidence nationale, découvrez le calendrier des élections 2026.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 07:40

2026 est une année d'élection pour les Entreprises du Voyage.

Président(e) du syndicat, administrateurs(rices), membres et président(e)s des conseils des métiers, les bureaux des comités des régions... "tous les mandats, d'une durée de 3 ans, sont remis à zéro" détaille Valérie Boned, présidente des EDV.

Le point d’orgue de ce processus sera l'Assemblée Générale commune avec l'APST, fixée au 24 juin prochain.

L'appel à candidatures officiel pour la présidence sera envoyé trois semaines avant l’Assemblée Générale. Le ou la président(e) sera ensuite élu(e) par le nouveau conseil d'administration lors de cette même AG.

Mais avant cela, il faudra procéder à l'élection de deux branches : d'un côté les mandats régionaux, et de l'autre les conseils des métiers.

L'appel à candidatures :

Dès le début du mois de mars, le processus s’enclenche avec les appels à candidatures.

Régions (Début mars) : Un courrier sera adressé à tous les adhérents. Ce sera le moment pour ceux qui souhaitent s'impliquer localement de se manifester pour rejoindre les bureaux régionaux. : Ile-de-France, Grand-Est, Antilles-Guyane, Grand-Sud-Ouest, Centre-Est-Rhône-Alpes, Réunion, Hauts-de-France et Normandie, Méditerranée et Centre-Ouest. Une fois élus, les présidents de région désigneront parmi eux les trois représentants qui siègeront au Conseil d’Administration (CA).

Conseil des Métiers (Mi-mars) : les appels concerneront les différents conseils des métiers : voyage en France, voyage d'affaires, croisières, voyages de jeunes, distributeurs & assembleurs de voyages ainsi qu'organisateurs des congrès, séminaires, incentives, foires et salons. Chaque adhérent est invité à se positionner selon son activité principale.

Fin avril : À cette date, l'ensemble des administrateurs régionaux et des conseils de métiers devront avoir été élus.

Juin, élection à la présidence nationale

Une fois les instances locales et les conseils des métiers installées, l'élection à la présidence nationale prend le relais.

Appel à candidature à la présidence du syndicat : il sera envoyé officiellement trois semaines avant l’Assemblée Générale.

Élection : Le nouveau Président ou la Présidente sera élu(e) par le nouveau Conseil d’Administration (composé de 19 membres) lors de l'AG du 24 juin.

Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres

Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 19 membres :

Le Président des Entreprises du Voyage
Le Président de l’APST
Le Président du SETO
Le Président du CEAG
12 représentants des Conseils professionnels
3 représentants du Comité des Régions.

Les dernières élections en 2023 du syndicat avait vu l'élection de Valérie Boned à la Présidence. Retrouvez également les membres qui compose le conseil d'administration actuel.

