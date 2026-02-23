Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Dès le début du mois de mars, le processus s’enclenche avec les appels à candidatures.



Régions (Début mars) : Un courrier sera adressé à tous les adhérents. Ce sera le moment pour ceux qui souhaitent s'impliquer localement de se manifester pour rejoindre les bureaux régionaux. : Ile-de-France, Grand-Est, Antilles-Guyane, Grand-Sud-Ouest, Centre-Est-Rhône-Alpes, Réunion, Hauts-de-France et Normandie, Méditerranée et Centre-Ouest. Une fois élus, les présidents de région désigneront parmi eux les trois représentants qui siègeront au Conseil d’Administration (CA).



Conseil des Métiers (Mi-mars) : les appels concerneront les différents conseils des métiers : voyage en France, voyage d'affaires, croisières, voyages de jeunes, distributeurs & assembleurs de voyages ainsi qu'organisateurs des congrès, séminaires, incentives, foires et salons. Chaque adhérent est invité à se positionner selon son activité principale.



Fin avril : À cette date, l'ensemble des administrateurs régionaux et des conseils de métiers devront avoir été élus.