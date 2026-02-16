Travelib : la plateforme qui drague les travel planners et les agents de voyages !

" Nous faisons un peu ce que fait Travel Counsellors, dans la mesure où les personnes qui vendent des voyages sont à leur compte.



Nous encadrons énormément ceux qui sont référencées sur le site, parce que c’est ma marque et je ne veux pas qu’on parle de nous n’importe comment.



De plus, je me tiens loin des polémiques, je ne veux pas que quelqu’un dénigre les agents de voyages, tout comme, dans le sens contraire, qu’un agent de voyages critique un indépendant.



Nous sommes focalisés sur le client, " nous explique Audrey Labarthe.



Travelib ne se veut pas seulement une simple plateforme de mise en relation, avec d’un côté le voyageur et de l’autre le spécialiste de la destination : elle entend fournir des services et professionnaliser les acteurs.



Pour cela, elle négocie des contrats avec des fournisseurs, pour couvrir le plus de destinations possibles, mais aussi pour pouvoir proposer des solutions technologiques.



" Nous les laissons faire ce qu’ils aiment, donc la relation avec le client et la conception de beaux voyages. Nous nous chargeons de toute la partie chronophage, tout ce qui n’est pas fun.



Nous arrivons en deuxième rideau pour vérifier la cotation et, comme nous sommes responsables, nous effectuons la réservation : personne d’autre ne peut le faire, pas même l’agent de voyages ou le travel specialist qui se trouve sur le site. Je suis intransigeante sur ce point !



Nous sommes là pour leur rendre la vie plus facile, " poursuit la cofondatrice.



De son côté, Caroline Naar, la fille de Frédéric Naar, le business angel du projet, se charge du programme de recrutement des acteurs qui seront présents sur le site. Elle assure aussi un suivi avec eux, sur tous les sujets liés aux ressources humaines.



Une sélection drastique est opérée, à en croire les propos de la directrice générale.