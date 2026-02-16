TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Travelib : la plateforme qui drague les travel planners et les agents de voyages !

Travelib a été créée par Audrey Labarthe et Caroline Naar


Travelib est en ordre de marche, après le couac de l'IFTM 2024. La plateforme, qui recense les travel specialists, ces indépendants du voyage qu'ils soient travel planners ou agents de voyages, est enfin en ligne, après quelques rebondissements. Portée par un duo féminin, composé d’Audrey Labarthe et de Caroline Naar, la start-up entend bien bousculer les codes de la profession !


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 07:29

Travelib assure une sélection drastique et des formations pour les travel specialists - Crédit photo : Travelib
Tout a commencé par un bad buzz.

Travelib avait fait parler d’elle lors d’une précédente édition du IFTM Top Resa, en ayant un stand sans disposer de toutes les autorisations nécessaires pour exercer.

Qu’à cela ne tienne, le duo d’entrepreneuses à l’origine du projet s’est remis au travail et revient, cette fois-ci, en règle, avec la ferme intention de bousculer un peu la profession.

Si l’entreprise est nouvelle, l’idée puise ses origines dans la précédente vie d’Audrey Labarthe, sa fondatrice qui a travaillé une dizaine d'années pour Euram.

"Chez Euram, nous avions lancé Planisto, une plateforme dédiée au voyage sur-mesure. Je voyais de nombreux dossiers tomber en provenance de Travel Counsellors ou Travel Experts, des plateformes spécialisées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis qui travaillent avec les agents de voyages indépendants.

Au départ je n’avais pas fait le rapprochement que nous nous adressions à des home-based agents.

Le tourisme change, il faut en prendre conscience. Après tout le monde pense être un expert du voyage parce qu’il a passé deux semaines en Thaïlande. Ce n’est pas comme cela que ça marche, et cela demande aussi de creuser, de vraiment maîtriser. Nous voulons rendre ses lettres de noblesse à ce secteur," recontextualise Audrey Labarthe.

Fort de ce constat, et après de longs mois de réflexion, l'idée germe de lancer Travelib.

Travelib : une plateforme qui cible les travel planners et les agents de voyages !

Le cheminement professionnel et intellectuel ne s'est pas fait en un jour.

"Les générations d’aujourd’hui ne consomment pas le voyage comme avant. Dans le même temps, pour avoir travaillé de nombreuses années au contact des agences de voyages, j’ai ressenti, chez certaines d’entre elles, la lassitude du salariat.

Les conditions de travail ne font pas rêver les jeunes, le secteur n’est plus aussi attractif. Les jeunes rêvent d’autre chose.

Face à cela, je me suis dit : regardez ce qu’il se passe aux USA, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Italie… pourquoi nous ne le ferions pas, nous aussi, ici ?" questionne la responsable.

Mais ce lancement prendra plus de temps que prévu.

Elle découvre le tourisme institutionnel et devient Directrice Tourisme et Attractivité du Touquet-Paris-Plage. Après une année et demie riche d’enseignements, elle souhaite regagner en autonomie. "Quand on vient du secteur privé, et qu’on ne peut pas valider soi-même ne serait-ce que l’achat d’un croissant, c’est très contraignant. J’avais envie de reprendre mon projet."

Et cette fois, c'est en tant qu'entrepreneure, qu'elle souhaite se lancer. L’immatriculation d’Atout France et la garantie financière chez Arcus, en poche en octobre 2025, la start-up peut officiellement prendre son envol.

Travelib est une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des travel specialists indépendants, qu’ils soient travel planners ou agents de voyages salariés, à la retraite, au chômage : plus globalement, tous les professionnels du tourisme.

Un contrat d’apporteur d’affaires a été créé à l’aide d’un avocat spécialisé, pour permettre aux agents de voyages salariés de pouvoir travailler en dehors des horaires de bureau.

Travelib : "Nous nous chargeons de tout ce qui n'est pas fun"

"Nous faisons un peu ce que fait Travel Counsellors, dans la mesure où les personnes qui vendent des voyages sont à leur compte.

Nous encadrons énormément ceux qui sont référencées sur le site, parce que c’est ma marque et je ne veux pas qu’on parle de nous n’importe comment.

De plus, je me tiens loin des polémiques, je ne veux pas que quelqu’un dénigre les agents de voyages, tout comme, dans le sens contraire, qu’un agent de voyages critique un indépendant.

Nous sommes focalisés sur le client," nous explique Audrey Labarthe.

Travelib ne se veut pas seulement une simple plateforme de mise en relation, avec d’un côté le voyageur et de l’autre le spécialiste de la destination : elle entend fournir des services et professionnaliser les acteurs.

Pour cela, elle négocie des contrats avec des fournisseurs, pour couvrir le plus de destinations possibles, mais aussi pour pouvoir proposer des solutions technologiques.

"Nous les laissons faire ce qu’ils aiment, donc la relation avec le client et la conception de beaux voyages. Nous nous chargeons de toute la partie chronophage, tout ce qui n’est pas fun.

Nous arrivons en deuxième rideau pour vérifier la cotation et, comme nous sommes responsables, nous effectuons la réservation : personne d’autre ne peut le faire, pas même l’agent de voyages ou le travel specialist qui se trouve sur le site. Je suis intransigeante sur ce point !

Nous sommes là pour leur rendre la vie plus facile," poursuit la cofondatrice.

De son côté, Caroline Naar, la fille de Frédéric Naar, le business angel du projet, se charge du programme de recrutement des acteurs qui seront présents sur le site. Elle assure aussi un suivi avec eux, sur tous les sujets liés aux ressources humaines.

Une sélection drastique est opérée, à en croire les propos de la directrice générale.

Travelib : sélection drastique et formations des travel specialists !

"Nous étudions chaque candidature.

Nous faisons passer deux entretiens, puis nous vérifions les éléments légaux obligatoires, comme la RCP pro, le statut, etc. Il n’y a pas de clause d’exclusivité, car le rapport de confiance est très important.

Nous créons une fiche sur notre site, puis nous les formons aux outils que nous utilisons, pour faire des devis, des carnets de voyages ou encore pour travailler avec nos fournisseurs, mais aussi sur des sujets commerciaux, administratifs ou sur la relation client," dévoile-t-elle.

De plus, un développement est en cours, pour mettre sur pied un intranet permettant d’avoir un accès direct aux fournisseurs, puis de créer un CRM, dans le but de suivre les dossiers en cours.

La liste des fournisseurs est en constante évolution, "je sens que les tours-opérateurs sont un peu plus à l’affût," pour diversifier leur clientèle.

Travelib se charge aussi de fixer la marge sur chaque voyage.

Il y a un taux minimum à respecter. Si la personne souhaite descendre en dessous, cette demande doit être argumentée aux deux dirigeantes. Dans l’autre sens, ce n’est pas parce que le client a les moyens que la commission doit être démesurée.

Les équipes de la start-up travaillent aussi le référencement du site et des campagnes marketing sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les seuls leviers pour générer du trafic et des leads.

Travelib : quel business modèle ?

"On leur apporte des clients via les salons.

Nous sommes un peu victimes de notre succès sur celui de Lille, c’était notre premier évènement. Nous avons plusieurs dizaines de dossiers que nous sommes en train de dispatcher aux différents travel specialists.

Nous serons aussi présents au Salon mondial du tourisme," nous explique la responsable.

Pour gagner sa vie, Travelib reprend un business modèle qui a fait ses preuves dans le web, à savoir celui d’un abonnement mensuel. Actuellement gratuit jusqu’au 1er mai, le prix passera à 72 euros par la suite.

Afin d’éviter une trop grande déperdition d’activité, et que les travel planners ne l’utilisent pas seulement comme un moyen de réassurance ou une solution technologique, les indépendants seront incentivés.

À l’image de Vialala et MyAway, la France connaît peut-être un moment charnière dans la transformation de son paysage touristique, comme l’ont connu les USA, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas.

A lire : MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation

Reste à savoir si les travel planners resteront marginaux, ou si leur modèle se substituera à celui de l’agence de voyages classique. L’avenir nous le dira.


J'ai du mal à saisir la portée et la finalité de ce système.
Par ailleurs, la France reste un marché à part même au sein de l'Europe. L'idée de transposer en France ce qui se fait au USA n'est pas fatalement une bonne idée.
Wait and see.....

