MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation

« Les clients choisissent une personne, pas un logo générique. Le conseiller est la marque. Nous ne voulons surtout pas uniformiser les identités »

« Nous voulons que le revenu reste chez le conseiller. C’est lui qui vend, c’est lui qui fidélise, c’est lui qui incarne »

L’un des marqueurs forts du collectif est laChaque conseiller développe sa propre identité : logo, univers graphique, positionnement, communication, réseaux sociaux., tranche Julien Poszywala.Aujourd’hui, MyWay rassembleSur le plan économique, le modèle se veut transparent :. Sur un dossier générant 20% de marge, le conseiller en conserve donc 17%.Un positionnement assumé face aux réseaux opérant à 50/50 :, insiste Julien Poszywala.