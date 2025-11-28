TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation

MyWay rassemble 80 agents de voyages expérimentés, tous apporteurs d'affaires


Fondé par Julien Poszywala, spécialiste tech, et Emeline Hibon, agent de voyages experte des destinations USA et Canada, le collectif MyWay revendique un modèle pensé pour les professionnels du tourisme souhaitant devenir conseillers voyage indépendants, sans avoir à porter seuls la complexité juridique, administrative et technologique du métier.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Le collectif MyWay permet à ses membres de bénéficier de son immatriculation Atout France, pour vendre des voyages en restant dans les clous - DepositPhotos.com, pogonici
Le collectif MyWay permet à ses membres de bénéficier de son immatriculation Atout France, pour vendre des voyages en restant dans les clous - DepositPhotos.com, pogonici
TAP Air Portugal
Dès la genèse du projet, au lendemain du Covid-19, l’ambition du collectif MyWay est claire : simplifier la vie de ceux qui ont déjà les compétences, mais pas forcément l’envie, le temps, ni les moyens de s’engager dans les démarches de création d’une agence de voyages traditionnelle.

Une vision que résume son cofondateur : « Nous ne sommes pas là pour apprendre le métier aux gens, mais pour leur permettre de l’exercer dans les meilleures conditions possibles », insiste Julien Poszywala.

Le collectif MyWay ne vise pas le grand public des porteurs de projet, mais exclusivement des professionnels expérimentés, souvent anciens agents de voyages.

« Ouvrir une agence à domicile, c’est facilement 10 000 euros d’installation, six mois de démarches, puis entre 8 000 et 10 000 euros par an de frais fixes. Beaucoup renoncent. Nous, on enlève tout ça », explique Julien Poszywala.

Le collectif permet à ses membres de bénéficier de son immatriculation Atout France, de sa garantie pour vendre des voyages en restant dans les clous.

Ainsi, ils peuvent répondre à la partie légale et administrative, tout en profitant en plus d’outils et de ses affiliations aux EDV et au CMDV. Les membres, eux, exercent en tant qu’apporteurs d’affaires, un statut qui les allège considérablement.


Collectif MyWay : une liberté et une indépendance revendiquées

L’un des marqueurs forts du collectif est la marque blanche totale.

Chaque conseiller développe sa propre identité : logo, univers graphique, positionnement, communication, réseaux sociaux.

« Les clients choisissent une personne, pas un logo générique. Le conseiller est la marque. Nous ne voulons surtout pas uniformiser les identités », tranche Julien Poszywala.

Aujourd’hui, MyWay rassemble 80 membres, chacun pouvant se distinguer grâce à un concept, une destination experte, ou un marché de niche.

Sur le plan économique, le modèle se veut transparent : un abonnement mensuel de 48 euros, auquel s’ajoutent 3% du prix de vente. Sur un dossier générant 20% de marge, le conseiller en conserve donc 17%.

Un positionnement assumé face aux réseaux opérant à 50/50 : « Nous voulons que le revenu reste chez le conseiller. C’est lui qui vend, c’est lui qui fidélise, c’est lui qui incarne », insiste Julien Poszywala.

Une plateforme efficace

L’autre particularité de MyWay réside dans la technologie développée en interne. Julien Poszywala, ancien entrepreneur digital, a créé une plateforme centralisant les fonctions vitales d’un back-office complet.

Rapprochements bancaires, TVA sur marge, flux vers le comptable, gestion des devises, génération automatique des documents, calcul de la commission… tout y est automatisé.

« Dans une agence classique, il faudrait cinq personnes pour faire ce que notre plateforme gère en quelques secondes », affirme Julien Poszywala.

MyWay fonctionne comme un petit réseau auto-organisé. Les outils mutualisés, annuaire des membres, référentiel fournisseurs, plateforme interne, favorisent autant l’autonomie que la collaboration.

Certains conseillers font affaire ensemble, partageant des dossiers ou se spécialisant par destination ou par typologie de voyage. « Le collectif n’est pas un réseau pyramidal. C’est un espace d’échanges entre entrepreneurs. Nous posons un cadre, pas des barrières », explique Julien Poszywala.

Une sélection rigoureuse des membres : le professionnalisme avant tout

L’entrée dans le collectif n’est pas automatique. MyWay cible les conseillers capables de générer au minimum un volume d’affaires annuel de 100 000 euros, indispensable pour en vivre.

Les candidats présentent un business plan, un positionnement ou une niche claire, ainsi qu’un historique professionnel solide.

« On ne cherche pas la quantité. On cherche les gens capables de porter une vision, une expertise. Notre rôle, c’est de leur ouvrir la voie, pas de les former au métier », précise Julien Poszywala.

Certains membres dépassent les 300 000 euros de volume d’affaires, d’autres sont déjà connus pour une expertise forte mais manquent parfois de compétences digitales : un point sur lequel MyWay souhaite désormais amplifier son accompagnement.

Lire aussi : Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Montée en compétence : l’enjeu-clé des prochaines années

Pour les fondateurs, le prochain chantier est clair : le marketing.

Beaucoup d’excellents conseillers peinent à se montrer ou à affirmer leur personnalité sur les réseaux sociaux, pourtant essentiels à leur visibilité.

« Ce n’est pas un manque de talent, c’est un manque d’outils. Ils savent vendre, mais ils ne savent pas forcément se vendre », souligne Julien Poszywala.

MyWay prépare ainsi un programme de formation interne, conçu avec les membres eux-mêmes, dont certains sont également formateurs en BTS Tourisme.

Les modules aborderont notamment : la vente de groupes, la construction d’un positionnement de niche, l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux ou encore la création de son site Internet et la cartographie complète des fournisseurs.

En 2026, une plateforme d'e-learning permettra de retrouver ces contenus.

Dans un paysage où les modèles d’indépendance se multiplient, MyWay s’affirme comme une alternative radicalement différente : une structure qui libère plutôt qu’elle n’encadre, et qui place l’individualité des conseillers au cœur de son projet.

Lire aussi : InspiraWander : du MICE aux voyages thématiques premium sur-mesure


