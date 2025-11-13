TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages

Un campus immersif dédié aux métiers du tourisme


L’Académie du Tourisme lance l’ADT Camp, la première école d’application en immersion au sein d’un site touristique. Ouvert le 15 septembre 2025 au sein du camping du Rayolet, à Six-Fours-les-Plages, le campus est développé en partenariat avec le groupe Vacances André Trigano pour former, sur le terrain, les futurs professionnels du secteur.


Rédigé par le Jeudi 27 Novembre 2025

L’Académie du Tourisme lance l’ADT Camp au Camping du Rayolet à Six-Fours-les-Plages - DepositPhotos.com, nito103
L’Académie du Tourisme lance l’ADT Camp au Camping du Rayolet à Six-Fours-les-Plages - DepositPhotos.com, nito103
L’Académie du Tourisme a inauguré l’ADT Camp, un concept unique en France destiné à former les futurs professionnels du tourisme au plus près des réalités opérationnelles, en partenariat avec le groupe Vacances André Trigano.

Ainsi, depuis le 15 septembre dernier, le camping du Rayolet accueille une centaine d’élèves pour cette première rentrée.

Trois titres RNCP sont proposés : Responsable d’établissement touristique (niveau 6), Réceptionniste en hôtellerie (niveau 4) et Animateur Loisirs Tourisme (niveau 4).

L’ADT Camp repose sur une pédagogie immersive. Les apprenants vivent sur place deux à trois semaines, en début et en fin de parcours, afin de découvrir concrètement les métiers dans leur environnement naturel : accueil, gestion, animation ou relation client.

L’objectif est de faire coïncider apprentissage théorique et pratique professionnelle, en s’appuyant sur les infrastructures d’un site touristique en activité.

Un cadre immersif et un dispositif pensé pour la professionnalisation

Installé entre Méditerranée et massif du Cap Sicié, l’ADT Camp bénéficie d’un environnement propice à l’apprentissage.

Le site reprend les codes d’un véritable village touristique, offrant aux étudiants une proximité directe avec les conditions d’exercice des métiers. Il intègre 11 salles de cours réparties sur l’ensemble du camping, un espace scénique de 70 m² dédié aux formations Animation, ainsi que des hébergements pris en charge pour les apprenants.

Les équipes pédagogiques sont composées de formateurs issus des métiers du tourisme et de l’hôtellerie, assurant un lien constant avec les attentes du marché.

Cette immersion place l’étudiant au cœur du fonctionnement d’un établissement touristique : gestion de l’accueil, organisation des activités, observation des équipes, interactions avec les visiteurs. Les formations s’appuient sur des situations réelles, permettant d’acquérir des réflexes opérationnels tout en consolidant les savoir-faire enseignés.

L’ADT Camp ambitionne ainsi de former des profils immédiatement opérationnels, capables d’intégrer rapidement les entreprises du secteur.

