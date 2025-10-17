Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Comme l’ensemble du tourisme, l’HPA doit se préparer à l’arrivée massive de l’intelligence artificielle. Pour l’instant, la FNHPA privilégie un rôle d’accompagnement, notamment pour les petites structures : aide à la gestion des avis clients, outils de traduction des documents d’urbanisme locaux (SCOT, PLU), automatisation de certaines réponses administratives.



« L’IA ne remplacera pas le contact humain, mais elle peut soulager les équipes et améliorer l’expérience client », observe Nicolas Dayot. Des formations commencent à être proposées pour aider les salariés à s’approprier ces outils.



La profession réfléchit à la mise en place d’un organisme de formation de branche, sans pour autant vouloir créer une structure lourde.



L’idée est plutôt de travailler avec l’AFDAS et des organismes privés en « marque blanche », pour développer des parcours adaptés aux spécificités du camping. Des MOOC, des sessions intensives de formation, ou encore des « universités de la FNHPA » repensées sont à l’étude. Une première grande semaine de formation pourrait voir le jour en 2026, avec un lancement prévu en Guadeloupe rassemblant plusieurs centaines de professionnels.



L’HPA représente déjà plus de 140 millions de nuitées chaque printemps-été, soit plus que l’hôtellerie traditionnelle. Son succès repose sur une équation simple mais exigeante : investir dans des infrastructures de qualité et maintenir un haut niveau de service grâce à des équipes formées et motivées.



« Nos clients viennent chercher des vacances conviviales, du répit, du lien. Cela ne peut se faire qu’avec des salariés bien formés et fidélisés », résume Nicolas Dayot. Entre climat, nouvelles attentes sociétales et révolution numérique, les défis sont nombreux.



Mais pour le président de la FNHPA, une certitude demeure : l’avenir du camping sera profondément humain.