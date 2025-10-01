RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

En trente ans, le paysage des agences de voyages a été bouleversé.



Les effectifs, qui comptaient 40 000 salariés au tournant des années 2000, sont passés à environ 28 000 aujourd’hui. Une baisse liée à la digitalisation, aux crises successives et à une nouvelle organisation du travail.



Mais plutôt qu’une disparition, il s’agit surtout d’une mutation des métiers. Hormis l’émission de billets, restée très technique, les fonctions sont désormais transversales.



Les collaborateurs doivent maîtriser à la fois la relation commerciale, les outils numériques, la connaissance produit et des compétences managériales. « Le niveau d’entrée dans la profession est beaucoup plus élevé : aujourd’hui, personne n’entre sans au minimum un Bac+2 ou Bac+3 », rappelle Valérie Boned.



La formation continue constitue un autre pilier. Grâce à l’OPCO Mobilités, les EdV ont massivement mobilisé les dispositifs, notamment le FNE-Formation : proportionnellement, le secteur est le premier utilisateur de ce fonds. « Les besoins d’adaptation sont permanents : nouvelles attentes clients, évolution de la distribution, faibles marges, etc. Les collaborateurs doivent être formés en permanence pour rester productifs et pertinents . »



La convention collective des agences de voyages identifie une quarantaine d’emplois repères : vente et commercialisation, production, marketing, relation client, yield management, mise en marché, etc. Selon les segments, certains métiers se révèlent particulièrement techniques, notamment dans le voyage d’affaires ou le MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).



Avec plus de 90% des entreprises comptant moins de 10 salariés, la diversité est grande mais les problématiques convergent : recrutement, fidélisation, formation et adaptation des compétences.



L’événementiel, la RSE, la personnalisation des offres sont autant de champs d’expertise qui exigent des profils spécialisés.