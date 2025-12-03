Les Entreprises du Voyage veulent draguer les nouvelles générations de patrons !

La présidente souhaite, en effet, renouveler les forces vives de son syndicat.



Alors que 25% des adhérents de Selectour ont plus de 60 ans et souhaitent vendre, la succession est un sujet fort de la profession ; tandis que le recrutement de ces jeunes générations dans les organismes de représentation, de lobbying ou encore au sein de la presse est un enjeu très fort.



Ces trentenaires donnent parfois l'impression de ne plus s'intéresser aux institutions qui ont façonné le tourisme, privilégiant le développement des entreprises ou des réseaux de confrères.



" C'est un sujet que j'affectionne et que je souhaite développer. J'ai identifié 20 personnes qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui représentent la dernière génération de dirigeants d'une entreprise familiale.



J'ai rencontré durant le congrès ces nouvelles têtes, pour avoir leur vision du secteur, ce qu'ils attendent et comment ils voient l'avenir. Ensuite, nous avons parlé des EDV.



Je ne les rencontre pas pour recruter ces jeunes-là, mais pour qu’ils me disent ce que nous pouvons leur apporter, nous, tout comme je suis convaincue qu'ils ont aussi des choses à nous apporter, " nous partage Valérie Boned.



Cette réunion de la jeune classe dirigeante de l'industrie ne devrait, pour l'heure, pas déboucher sur une nouvelle commission.



Elle est plutôt imaginée comme un sas d'échange, pour l’instant informel.



Nous y retrouvons Blanche Girardot, Morgane Benhamou, Louis Mazars ou encore Grégoire Inglard. Autant de noms qui vont marquer la profession dans les années à venir et qui avancent pour le moment à pas feutrés au sein des institutions.



" Je suis intéressée de savoir comment on acculture la jeune génération des chefs d'entreprise, des TPE, PME, au syndicalisme patronal ou, en tout cas, à l'engagement dans l'associatif qui porte leur secteur.



Ils ne sont pas actifs dans les instances, et ils ne voient pas vraiment ce que nous pouvons leur apporter. Ils sont concentrés sur leur quotidien et leur rôle.



Après avoir échangé avec eux, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic. Il y a des questionnements sur le management, les générations à l'intérieur de l'entreprise et les choses qu'ils ont à affronter pour l'avenir, " conclut-elle.



Finalement, les Entreprises du Voyage ont une problématique commune avec la presse professionnelle.