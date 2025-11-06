Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

"j'aimais organiser des voyages pour moi, ma famille, mes amis, je me suis dit pourquoi pas"

créateur d'entreprise touristique

"Je n'ai pas rencontré de difficulté particulière pour la garantie financière et l'immatriculation. Ma plus grosse difficulté, cela a été de trouver des fournisseurs. Je me suis un peu retrouvée avec une liste de courses sans savoir dans quel magasin aller"

Interkal'air est spécialisé dans le voyage sur-mesure. Je travaille très peu avec les tour-opérateurs. L'agence produit 80% des voyages proposés. J'ai donc dû trouver des partenaires de confiance. Cela a été un très gros travail au début. Aujourd'hui j'ai réussi à créer des relations solides."