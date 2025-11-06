Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

On peut avoir un diplôme en biologie végétale, avoir dirigé un laboratoire vétérinaire... et changer de voie pour lancer son agence de voyages !
C'est le parcours singulier, de Catherine Garnier, gérante d'Interkal'air. Basée en Annonay en Ardèche, Catherine Garnier vend son entreprise qui compte un trentaine de salariés. Elle a alors 45 ans et cherche une nouvelle activité.
L'idée du voyage lui trotte dans la tête : "j'aimais organiser des voyages pour moi, ma famille, mes amis, je me suis dit pourquoi pas" explique-t-elle.
Son expérience passée lui assure déjà une aisance dans la gestion administrative d’une entreprise. Mais il lui manque les aspects techniques et marketing. Pour combler ces lacunes, elle suit une formation "créateur d'entreprise touristique" à l'Escaet.
En mars 2017, Interkal'air obtient son immatriculation auprès d'Atout France.
"Je n'ai pas rencontré de difficulté particulière pour la garantie financière et l'immatriculation. Ma plus grosse difficulté, cela a été de trouver des fournisseurs. Je me suis un peu retrouvée avec une liste de courses sans savoir dans quel magasin aller" se remémore la titulaire d'un DESS "technologies du végétal".
Commence alors un important travail de prospection auprès des DMC. "Interkal'air est spécialisé dans le voyage sur-mesure. Je travaille très peu avec les tour-opérateurs. L'agence produit 80% des voyages proposés. J'ai donc dû trouver des partenaires de confiance. Cela a été un très gros travail au début. Aujourd'hui j'ai réussi à créer des relations solides."
Catherine Garnier travaille uniquement sur rendez-vous
Très vite, Catherine Garnier participe à des éductours, rencontre des prestataires locaux mais aussi des confrères : "J'ai pu petit à petit faire mon réseau". En 2021, elle adhère aux Entreprises du Voyage, et étoffe encore ses contacts.
Côté clients, là aussi, elle mise sur ses réseaux : "Au début, des amis m'ont fait confiance, et le bouche-à-oreille a fait le reste. Annonay est une petite ville où tout le monde se connaît. Je communique aussi sur les réseaux sociaux, et auprès des réseaux d'affaires locaux".
Catherine Garnier travaille seule et uniquement sur rendez-vous. La petite entreprise prend petit à petit son envol. "Pour être honnête, quand je me suis lancée, je n'y croyais pas trop", nous confie-t-elle, et pourtant en 2023, Interkal'air prend un nouveau virage avec l'arrivée d'une collaboratrice.
"Après avoir géré une trentaine de salariés, je m'étais dit que je n'aurais plus de salarié, mais je n'arrivais plus à répondre à toutes les demandes". C'est ainsi qu'en 2023, Sophie Hernandez rejoint l'aventure.
"Je me suis appuyée sur une personne qui avait déjà de l'expérience dans le secteur. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de me développer davantage, nous sommes deux et c'est très bien !"
Interkal'air : "Allez chez les clients, c'est apprendre à les connaître"
L'arrivée de Sophie Hernandez n'a pas changé fondamentalement l'organisation de l'agence. "Nous télétravaillons et allons à la rencontre des clients. Nous louons un bureau une fois par semaine le lundi, pour échanger et évoquer les dossiers en cours" explique Catherine Garnier.
Cette dernière ne compte pas ouvrir un pas de porte : "Aller chez les clients, c'est apprendre à les connaître. Nous voyons comment ils vivent, nous rencontrons parfois les enfants, nous rentrons dans leur intimité, et cela permet de mieux appréhender leurs demandes" ajoute la fondatrice d'Interkal'air.
"D'ailleurs les DMC avec qui nous travaillons nous le disent. Ils trouvent nos demandes précises ce qui leur permet de répondre avec précision."
Avec Interkal’air, Catherine Garnier démontre qu’un changement de parcours peut devenir une force. En privilégiant la proximité et l’écoute, elle a su bâtir une agence indépendante où le sur-mesure à toute sa place !
