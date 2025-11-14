Baromètre des activités : Rome, New York et Marrakech sur le podium

Il en ressort que le quinté gagnant des ventes en BtoB sur le marché français est, dans l’ordre, Rome, New York, Marrakech, Londres et Séville.



En toute logique, les activités les plus réservées par les Français à l’étranger par l’intermédiaire d’une agence découlent de ce classement. L’activité la plus réservée en 2025 est l’Empire State Building à New York, devant le Colisée et le Forum de Rome et les Studios Warner Harry Potter près de Londres.



Dans le Top 10, on trouve également le New York City Pass et le Go City New York Explorer Pass, l’Alhambra et les palais Nasrides à Grenade, l’Alcazar et la cathédrale à Séville, la Basilique Saint-Pierre et les Musées du Vatican à Rome.



A noter, pour clore ce Top 10, les étonnantes places de l’excursion à Auschwitz-Birkenau (peut-être liée à la commémoration des 80 ans de la libération du camp), et la mine de sel de Wieliczka, deux sites que l’on découvre depuis Cracovie.

