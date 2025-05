Excursions, visites, activités... ce que les Français ont vraiment réservé en 2024 !

Les agences françaises restent des intermédiaires majeurs. Les destinations où elles vendent le plus d’activités en 2024 sont l’Italie, les États-Unis et l’Espagne, avec New York, Rome, Londres, Lisbonne et Marrakech en tête des villes.À l’étranger, les ventes en agences sont dominées par les grandes visites culturelles : Vatican, Colisée et Forum à Rome, Alhambra, Alcázar de Séville , mais aussi des expériences comme le New York City Pass, les studios Warner Harry Potter et des excursions historiques telles qu’Auschwitz-Birkenau.Les activités préférées des agences sont les visites guidées (41,6 %), les excursions à la journée (22,1 %) et les entrées aux musées et monuments (14,4 %).Les couples dominent les deux canaux (B2C et B2B), et la proportion de familles avec enfants est à peu près équivalente que ce soit pour la réservation en direct ou intermédiée. Idem pour les personnes seules. En revanche le délai de réservation diffère sensiblement :