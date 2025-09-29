Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?

« Les activités ne sont pas encore considérées comme une partie intégrante du voyage pour les agences. Cet index va permettre de les aider à s’approprier cette offre. Elle est facile à réserver, constitue une nouvelle source de revenus » espère Georges Sans.



Née en Espagne en 2008 et présente en France depuis 2016, l’entreprise travaille avec les agences et tour-opérateurs depuis 2018. Si elle ne communique pas son chiffre d’affaires, elle revendique 90 000 activités disponibles dans 160 pays, dont 20 000 en français, avec un panier moyen de 160 à 180 €.



« Nous travaillons avec 1 200 agences de voyage en France, commissionnées à hauteur de 10% » ajoute Georges Sans. Avec de nombreuses fonctionnalités pour booster les ventes, comme la possibilité de personnaliser les vouchers ou encore d’envoyer des liens aux clients à destination pour les inciter à réserver.