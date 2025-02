Les activités touristiques sont-elles toujours faiblement digitalisées ?

Une amélioration notable mais qui pose le secteur comme très en retard dans l'adoption du numérique.Ainsi, la très grande majorité des réservations se réalise encore... hors ligne !Le rapport se base sur une enquête réalisée auprès d'un panel de 700 attractions touristiques dans le monde. La technologie est non seulement pas adoptée, elle est limitante.Une attraction sur trois n'utilise pas de système moderne de billetterie en ligne et n'a pas de connexion en ligne. Le chemin a parcourir, malgré tous les efforts fournis, est encore long pour les Civitatis, Get Your Guide et autres prestataires.