Civitatis et TourCom s’unissent pour enrichir l’offre des agences

Avec cette nouvelle alliance, Civitatis confirme son ambition de devenir un acteur majeur sur le marché français. Créée en 2008, la plateforme a déjà permis à plus de 40 millions de voyageurs d’enrichir leur expérience touristique grâce à une sélection rigoureuse d’activités. Ce partenariat avec TourCom constitue une étape clé dans sa stratégie de développement.



Par ailleurs, TourCom continue de miser sur des partenariats de qualité pour offrir à ses membres des outils performants et des solutions innovantes. En s’unissant, les deux entités ambitionnent de simplifier l’accès à une offre touristique diversifiée et d’accompagner les agences dans leur croissance.