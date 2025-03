Civitatis nomme Andres Spitzer au poste de Chief Product Officer

Nous sommes ravis d’accueillir Andres chez Civitatis. Son expertise en gestion de produits et en ingénierie, combinée à son expérience entrepreneuriale, en fait le candidat idéal pour poursuivre notre trajectoire de croissance

Son expérience dans la structuration de secteurs complexes et fragmentés sera essentielle pour affiner notre offre B2B et B2C, étendre notre présence internationale et améliorer l’expérience de nos partenaires et clients

Le secteur des activités touristiques est intrinsèquement complexe et fragmenté, chaque produit ayant ses propres défis opérationnels

Chez Civitatis, nous nous attachons à simplifier cette complexité grâce à une technologie évolutive, afin d’offrir une expérience fluide aussi bien pour nos clients B2C que pour nos partenaires B2B. Je suis impatient de contribuer à la prochaine phase de croissance et d’innovation de Civitatis