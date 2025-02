Paris : destination phare de Civitatis en 2025

Parmi les, certaines se démarquent particulièrement. La croisière sur la Seine arrive en tête des activités les plus réservées, offrant aux visiteurs des vues imprenables sur les monuments emblématiques de la ville, tels que le. L'excursion au château de Versailles occupe la deuxième place, combinant le transport depuis Paris et une visite guidée du domaine royal.Lacomplètent le top 4 des expériences les plus populaires. Ces activités permettent aux voyageurs de découvrir le charme de la ville illuminée et d'explorer les sites emblématiques à leur rythme.Cependant, le service le plus demandé à Paris reste les transferts proposés par Civitatis . En ce début d'année 2025, plus de 40 000 voyageurs ont opté pour cette solution, témoignant de son succès croissant. Ce service, disponible dans plus de, offre une option pratique et sécurisée pour les déplacements des voyageurs.