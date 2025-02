Carnavals du monde : ces destinations à découvrir sans tarder

Depuis 1898, le Carnaval de Mazatlán est l’un des plus anciens et des plus populaires du Mexique. Ce festival allie musique, danses et défilés grandioses, tout en mettant à l’honneur les traditions locales de l’État de Sinaloa.



Son événement le plus marquant est le "Combat Naval", un spectaculaire feu d’artifice tiré au-dessus de la mer, en hommage à une bataille historique.



En 2025, cette célébration incontournable se déroulera du 27 février au 4 mars, attirant un public venu de tout le pays et de l’étranger.