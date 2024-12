Civitatis : une solution sur mesure pour les agences de voyages en France

Avec Civitatis, les agences accèdent à un portefeuille d’activités varié sans frais fixes ni engagements contraignants. En plus d’une interface intuitive et ergonomique, elles profitent de commissions compétitives et d’un système de réservation simplifié.



Avec une approche centrée sur la proximité, la qualité et l’innovation, Civitatis s’impose comme un partenaire de choix pour accompagner les agences de voyages françaises dans leur croissance. Choisir Civitatis, c’est opter pour un partenariat stratégique, fondé sur la confiance, l’excellence et une véritable collaboration.