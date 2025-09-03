TUI Musement élargit son réseau B2B avec TravelExchange

TUI Musement, la division circuits et activités du groupe TUI, élargit son réseau de distribution avec l’intégration de plus de 750 circuits de plusieurs jours sur la plateforme TravelExchange.
Cette collaboration, rendue possible par une connexion API, permet aux agences de voyages et tour-opérateurs connectés d’accéder en temps réel à une offre couvrant plus de 30 pays.
Grâce à ce nouveau dispositif, les professionnels peuvent vérifier instantanément les disponibilités, consulter des tarifs actualisés et confirmer leurs réservations en ligne.
Le portefeuille mis à disposition se veut varié, circuits guidés privatifs, programmes en autocar, itinéraires en voiture de location et mini croisières.
TUI Musement booste la distribution de ses circuits
Barbara Casdorff, Directrice Produit de TUI Musement, précise que "Cette collaboration fait partie de notre stratégie d’élargir la distribution de nos circuits grâce à des solutions technologiques qui répondent aux besoins réels des agences et des tour-opérateurs."
TravelExchange, qui connecte plus de 2 600 agences et TO dans 92 pays, se félicite de ce partenariat. "Cette intégration marque une étape importante dans la manière dont les circuits peuvent être distribués de manière connectée, évolutive et efficace", souligne Benoit Demonsant, Directeur du Développement Commercial.
Les destinations proposées vont de la Thaïlande au Costa Rica, en passant par l’Espagne et l’Italie, avec des formules adaptées à différents profils de voyageurs : voyages privés, départs en petits groupes, circuits en autocar ou en liberté.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
