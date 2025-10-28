TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vous avez dit "No kids" ? TUI France prend le contrepied et mise sur le... "No adult" !

Une campagne tournée à l’humour


TUI France tourne en dérision le concept de "No kids" dans les établissements de vacances avec le "No Adults". S’associant avec l’agence Brainsonic, le voyagiste montre comment les vacanciers peuvent redevenir de grands enfants dans les 25 Clubs Marmara et en Club Lookéa ouverts cet hiver.


Jeudi 30 Octobre 2025

"No adult", campagne signée TIU et Brainsonic. ©DepositPhoto/EdZbarzhyvetsky
"No adult", campagne signée TIU et Brainsonic. ©DepositPhoto/EdZbarzhyvetsky
TUI France lance une campagne d'image visible tout le mois de novembre sur les vitrines de ses agences de voyage « TUI stores », et sur les réseaux sociaux.

Intitulée "No Adult", la campagne incite les adultes à devenir de grands enfants, le temps d’un séjour en Clubs Marmara et Lookéa. Une image décomplexée qui fait écho à la tendance “No Kids” de certains clubs de vacances.

TUI célèbre alors les adultes qui "lâchent prise" et retrouvent la joie des clubs de vacances, avec la signature "Redevenez des enfants".

Du "No Kids" au "No adult", TUI France choisit le contrepied !

Imaginée et créée par les équipes de Brainsonic, la campagne détourne avec humour les codes enfantins pour montrer que les clubs de vacances TUI France sont de beaux terrains de jeux pour les adultes. L'opération met à l'honneur des visuels print représentant des scènes emblématiques de vacances.

« Fidèle à son ADN, TUI France a souhaité prendre le contrepied d’une tendance qui exclut pour mieux rassembler. Avec Brainsonic, nous avons imaginé une campagne qui célèbre la convivialité et l’esprit de partage, au cœur de nos clubs Marmara et Lookéa », indique Aurélie Guyot, directrice marketing de TUI France.

À lire aussi : TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias