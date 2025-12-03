Sète Cruise Dating : le port mise sur les petites unités pour monter en gamme

Organisée par le Club des Croisières de Sète et l’Office de tourisme Sète–Archipel de Thau, la deuxième édition du Sète Cruise Dating a officiellement réuni ses participants le jeudi 27 novembre au terminal croisière.



Les exposants étaient arrivés la veille, le 26 au soir, pour une visite privatisée du théâtre Molière et un premier temps d’échanges, fidèle à l’esprit convivial revendiqué par la destination.



Près d’une quarantaine de prestataires publics et privés - offices de tourisme, opérateurs d’activités, structures culturelles, agences spécialisées - ont enchaîné des rendez-vous préprogrammés avec plus d’une dizaine de compagnies et tour-opérateurs internationaux au sein du terminal croisière.



Face au Viking Vela, en escale ce jour-là, des acteurs comme Le Ponant, Intecruises, Voyages C. Mathez ou Philibert Cruises ont découvert ou redécouvert l’éventail d’expériences proposées par le territoire. Une "bourse aux idées" assumée par le port pour nourrir les catalogues d’excursions et consolider l’écosystème local.



Sète Cruise Dating : un modèle centré sur l’acceptabilité et la montée en gamme



Des expériences renouvelées : du miniboat au Sub Sea Explorer

Plus de la moitié des passagers restent à Sète lors des escales, grâce à la proximité immédiate du centre-ville, de l'étang de Thau et à l’accueil assuré par l’Office de tourisme.



Le Cruise Dating a mis en lumière plusieurs expériences emblématiques, dont les Miniboats - de petits bateaux électriques autonomes accessibles dès huit ans - ou encore les sorties vers l’étang de Thau à bord du Sub Sea Explorer, offrant une vision sous-marine des cordes d’huîtres et de moules.



L’objectif : renouveler l’expérience passagers, renforcer la différenciation de Sète et proposer des activités adaptées aux petites unités et à leurs clientèles premium.



Une porte d’entrée stratégique vers l’Occitanie

L’un des atouts majeurs de Sète reste la densité d’expériences accessibles en moins de 90 minutes : Montpellier, Béziers, Uzès–Pont du Gard, Carcassonne, et cinq sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Située entre Barcelone et Marseille, la ville se positionne comme une « porte d’entrée de l’Occitanie » , rappelle Arnaud Rieutort.



Le port peut également accueillir des navires au mouillage - comme lors de l’escale du Crystal Serenity au printemps - offrant davantage de flexibilité aux compagnies internationales.



Le workshop a permis aux prescripteurs internationaux de saisir la singularité de la destination. Depuis l’Hôtel de Paris jusqu’au théâtre Molière privatisé pour l’occasion, Sète a rappelé ses surnoms : "l’île singulière", la "Venise du Languedoc", des appellations qui prennent un relief particulier une fois sur place.





Un modèle gagnant pour le territoire