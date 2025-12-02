Turquoise TO fête vingt ans d’indépendance affirmée

Turquoise TO veut pousser les ventes de sa marque durable No Shoes No News, qui représentent aujourd’hui 15 % des ventes. @turquoise
Turquoise TO célèbre cette année ses vingt ans en revendiquant plus que jamais son identité indépendante et son positionnement B2B. « Nous sommes un tour-opérateur indépendant, détenu par mon épouse et moi depuis le premier jour », rappelle Éric Thomas, cofondateur.
Une indépendance qui conditionne tout le fonctionnement de l’entreprise, de sa gestion à sa distribution. « 90 % de notre chiffre d’affaires provient des agences. Nous n’avons aucun accord avec les grands réseaux car nous préférons travailler avec ceux qui souhaitent réellement notre expertise. La confiance est au cœur de notre modèle », poursuit-il.
En deux décennies, le TO a profondément évolué. Il rassemble désormais 22 collaborateurs et propose une production couvrant près de 60 destinations, avec des positions structurelles dans les Caraïbes, l’océan Indien et l’Asie-Pacifique.
La sortie du Covid a marqué un tournant : deux années de croissance exceptionnelle ont permis au TO de renforcer ses équipes, ses systèmes et son accompagnement des agences.
Une indépendance qui conditionne tout le fonctionnement de l’entreprise, de sa gestion à sa distribution. « 90 % de notre chiffre d’affaires provient des agences. Nous n’avons aucun accord avec les grands réseaux car nous préférons travailler avec ceux qui souhaitent réellement notre expertise. La confiance est au cœur de notre modèle », poursuit-il.
En deux décennies, le TO a profondément évolué. Il rassemble désormais 22 collaborateurs et propose une production couvrant près de 60 destinations, avec des positions structurelles dans les Caraïbes, l’océan Indien et l’Asie-Pacifique.
La sortie du Covid a marqué un tournant : deux années de croissance exceptionnelle ont permis au TO de renforcer ses équipes, ses systèmes et son accompagnement des agences.
Turquoise TO : une croissance maîtrisée et des investissements structurants
Après +40 % en 2022 et 2023, puis +6 % en 2024, Turquoise TO anticipe pour 2025 une croissance plus mesurée, autour de 5 %, au-dessus des 17 M€ réalisés l’an dernier. « La conjoncture est plus complexe, mais nous restons en progression. Nous continuons à investir, c’est indispensable pour garder notre niveau d’expertise et de service », explique Éric Thomas.
Parmi ces investissements figurent la migration d’un logiciel maison devenu stratégique, ainsi qu’un nouveau carnet de voyage digital en marque blanche, accessible gratuitement aux agences. « Cet outil est pensé pour leur faciliter la vie, car tout notre travail est tourné vers elles », insiste-t-il.
Les carnets physiques, emblématiques de la marque, restent proposés en option. Ils sont fabriqués à Madagascar selon un modèle éthique et durable, avec un matériau devenu signature : la voile de bateau recyclée. « C’est un symbole de ce que nous sommes : des spécialistes des îles, avec des engagements concrets », souligne Éric Thomas.
Parmi ces investissements figurent la migration d’un logiciel maison devenu stratégique, ainsi qu’un nouveau carnet de voyage digital en marque blanche, accessible gratuitement aux agences. « Cet outil est pensé pour leur faciliter la vie, car tout notre travail est tourné vers elles », insiste-t-il.
Les carnets physiques, emblématiques de la marque, restent proposés en option. Ils sont fabriqués à Madagascar selon un modèle éthique et durable, avec un matériau devenu signature : la voile de bateau recyclée. « C’est un symbole de ce que nous sommes : des spécialistes des îles, avec des engagements concrets », souligne Éric Thomas.
Renforcer la formation, la solidarité et la durabilité
Pour marquer son vingtième anniversaire, Turquoise TO a lancé trois initiatives majeures destinées à consolider le lien avec ses partenaires. « La formation est centrale dans notre relation avec les agences », affirme Éric Thomas, alors que vient d’être dévoilée l’Académie Pearl Resorts by Turquoise TO, un parcours de montée en compétence sur la Polynésie, construit avec Pearl Resorts, Air Tahiti Nui et adossé au e-learning de Tahiti Tourisme.
Le challenge solidaire Yes We Care poursuit également sa montée en puissance. « C’est un dispositif qui génère du business tout en apportant un soutien concret aux destinations qui en ont besoin », explique-t-il. Le programme permet de reverser une partie des ventes à plusieurs associations locales et met cette année la Jamaïque en priorité, avec des récompenses systématiquement doublées.
Turquoise TO renforce aussi son programme durable No Shoes No News, désormais suivi par de nombreux agents. « Notre ambition est claire : faire croître la part responsable dans notre production. » Aujourd’hui, ces produits représentent déjà 15 % des ventes du TO, un chiffre amené à progresser grâce à l’intégration d’indicateurs de durabilité directement dans le logiciel interne.
Le challenge solidaire Yes We Care poursuit également sa montée en puissance. « C’est un dispositif qui génère du business tout en apportant un soutien concret aux destinations qui en ont besoin », explique-t-il. Le programme permet de reverser une partie des ventes à plusieurs associations locales et met cette année la Jamaïque en priorité, avec des récompenses systématiquement doublées.
Turquoise TO renforce aussi son programme durable No Shoes No News, désormais suivi par de nombreux agents. « Notre ambition est claire : faire croître la part responsable dans notre production. » Aujourd’hui, ces produits représentent déjà 15 % des ventes du TO, un chiffre amené à progresser grâce à l’intégration d’indicateurs de durabilité directement dans le logiciel interne.
Consolider l’existant et accompagner les territoires fragilisés
Autres articles
-
Turquoise TO : annulation de tous les séjours du 15 mars au 18 avril 2020
-
La Polynésie, une destination magique et diverse
-
Turquoise TO recrute Tiffany Duclos au service réservation
-
Turquoise TO : l'éductour à la Réunion et à Maurice a été productif
-
Turquoise TO : chèques-cadeaux pour les AGV pendant le challenge "Les Sourires de l'Océan"
Pour les années à venir, Turquoise TO privilégie la consolidation de son socle historique plutôt que l’ouverture de nouvelles destinations. Le TO souhaite renforcer ses productions engagées, notamment en Indonésie au-delà de Bali, et soutenir les territoires fragilisés, comme Mayotte, la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. « Nous voulons continuer à proposer une production différenciante, avec des boutique-hôtels et du sur-mesure, ce qui fait notre ADN », résume Éric Thomas.
Avec plus de 2 500 agences partenaires, Turquoise TO entend poursuivre son développement à son rythme, fidèle à son modèle et à ses valeurs.
Pour célébrer ses vingt ans, l’entreprise s’envole dans les prochains jours en Polynésie avec un groupe d’agences historiques. « C’est une manière de remercier ceux qui nous accompagnent depuis deux décennies », conclut-il.
Avec plus de 2 500 agences partenaires, Turquoise TO entend poursuivre son développement à son rythme, fidèle à son modèle et à ses valeurs.
Pour célébrer ses vingt ans, l’entreprise s’envole dans les prochains jours en Polynésie avec un groupe d’agences historiques. « C’est une manière de remercier ceux qui nous accompagnent depuis deux décennies », conclut-il.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre