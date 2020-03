Turquoise TO : annulation de tous les séjours du 15 mars au 18 avril 2020

Dans un courrier adressé à ses clients, Turquoise TO annonce l'annulation de tous les séjours du 15 mars au 18 avril 2020.



Le TO suit les recommandations des EDV et du SETO : tous les clients bénéficieront d’un report sans frais valable un an, à compter de la date de départ initiale sous forme d’un avoir de la valeur du voyage réservé.



Le voyagiste informe qu'il "met tout en oeuvre afin d’organiser le retour en France des clients séjournant actuellement dans des destinations ayant pris des mesures de fermeture de territoire et exigeant le départ sans préavis ni délais."



"Nous conseillons aux clients contraints de reporter les voyages, de réfléchir à de nouvelles dates afin de réserver l’ensemble du voyage initialement prévu dans les meilleurs délais. Ces nouveaux départs seront sous réserve des disponibilités et soumis aux conditions tarifaires de la nouvelle saison."