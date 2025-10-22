Tourisme durable : "les ressources humaines sont le moteur de la transition"

Lorsque l’on évoque « métiers du tourisme durable », la réalité est encore floue. Selon Betty Rech, il n’existe pas aujourd’hui une étude exhaustive identifiant les métiers spécifiques au tourisme durable.



Certaines écoles ou universités, notamment membres de l’INNTO France (Institut national du tourisme et des études) mentionnent des volets « tourisme durable », mais sans segmentation métier claire.



C’est un paradoxe auquel il conviendrait de répondre. Par ailleurs, il n’est pas souhaitable non plus de cantonner le tourisme durable à certains métiers en particulier dans les établissements touristiques, les logiques du développement durable ayant vocation à s’appliquer sur toute la chaine des métiers du tourisme.



ATD, qui représente environ 300 structures (entreprises, offices de tourisme, associations), estime qu’il serait pertinent de mener une étude métier dédiée sur le sujet.



Betty Rech indique que « la première étude égalité hommes-femmes sera livrée bientôt par l’association Femmes du Tourisme, mais elle ne traite pas encore de tous les métiers du tourisme durable ».



Elle relève qu’on observe déjà « de vrais métiers dédiés au développement durable du tourisme » : ingénierie d’aménagement de sites, adaptation au changement climatique, formation continue des salariés en poste. Ces métiers répondent à la montée en puissance des problématiques RSE dans le secteur.



De nouveaux profils émergent. Parmi eux :



• Chargé(e) de mission « tourisme durable » ou « responsable transition », au sein d’un office de tourisme ou d’une destination.



• Consultant(e) RSE pour les opérateurs touristiques, spécialisé(e) dans l’éco-aménagement, l’éco-mobilité ou l’accueil « gestes durables ».



• Formateur(trice) pour salariés de l’hôtellerie-restauration ou de l’office de tourisme, sur les thématiques d’inclusivité, d’accueil responsable, de réduction des consommations.



• Ingénieur d’aménagement de territoire touristique, pour adapter les sites aux effets du changement climatique, à l’augmentation des visiteurs ou à la restauration des milieux naturels.



Betty Rech identifie des enjeux immédiats liés à la formation insiste sur deux volets : la formation initiale et la formation continue. « Les salariés en poste doivent monter en compétences sur l’inclusivité, l’accueil de publics nouveaux, les gestes durables, la sobriété énergétique, la communication responsable, etc. », explique-t-elle.



ATD joue un rôle de lien entre les instituts du tourisme (INNTO France, universités) et les praticiens. Certaines structures membres du réseau interviennent déjà dans les cursus universitaires (ex. cours magistraux ou travaux dirigés à l’ESTHUA, à Paris 1 IREST…).



Mais Betty Rech reconnaît que, « du côté RH ou qualité de vie au travail (QVT) », l’effort doit se poursuivre. Elle cite comme bonne pratique le dispositif Esti’Talents (Médoc–Savoie) lancé en octobre 2024 lauréat des Trophées Horizons 2025 d’ATD.



Conçu pour les saisonniers, ce programme mobilise CDII (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) et groupements d’employeurs inter-territoriaux sur deux territoires (Médoc en été, Savoie en hiver).



Il touche potentiellement 5 000 saisonniers, mobilise 600 employeurs, avec un budget de 30 000 €. Ses objectifs sont de renforcer l’employabilité des saisonniers, garantir aux employeurs une équipe stable, améliorer les conditions de vie (logement, accès aux soins, qualité du travail). C Esti’Talents constitue un embryon de démarche RH dans le tourisme durable.