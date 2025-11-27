Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Avec 105 cm de neige à 3 000 mètres et 58 cm au village, Val d’Isère annonce l’ouverture de tous les secteurs de son domaine skiable ce samedi 29 novembre 2025 : Pisaillas, Fornet/Iseran, Solaise et Bellevarde, avec retour skis aux pieds jusqu’au village.
La liaison avec Tignes sera également accessible dès ce week-end.
Le lancement de saison s’appuie sur l’événement Premières Traces : village test du "Ski Force Winter Tour" sur le front de neige (19 marques de ski, 5 de snowboard, Ski-Mojo, présence d’Oakley), animations DJ, biathlon, fanfares, quiz, tombola et concert en fin de journée sur la place de l’Office de Tourisme.
Côté tarifs, le forfait Val d’Isère est annoncé à 58€ la journée, et Tignes - Val d’Isère à 64€.
En parallèle, la station inaugure sa présence dans le jeu mobile Grand Mountain Adventure 2. Val d’Isère devient la première destination réelle intégrée au jeu, avec une carte disponible à partir du 29 novembre, offrant une vitrine supplémentaire auprès du grand public.
Un début de saison déjà lancé dans plusieurs stations françaises
Si Val d’Isère ouvre l’ensemble de son domaine ce week-end, d’autres stations françaises ont déjà enclenché la saison.
Selon les données en temps réel de Skiinfo, Tignes affiche déjà jusqu’à 140 cm de neige au sommet, avec environ 42% de son domaine ouvert (34 pistes sur 81 et 13 remontées sur 39).
Val Thorens présente un enneigement compris entre 90 et 140 cm, avec près de 41% des pistes ouvertes (37 sur 83) et 20 remontées en fonctionnement.
Dans la vallée voisine, Orelle, porte d’entrée des 3 Vallées, annonce également des pistes ouvertes avec un manteau neigeux compris entre 60 et 120 cm et de la poudreuse en altitude.
