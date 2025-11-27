TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

La station lancera sa saison ce 29 novembre 2025


Avec plus d’un mètre de neige en altitude, Val d’Isère lancera sa saison ce samedi 29 novembre avec l’ouverture de tous ses secteurs et de la liaison avec Tignes. L’occasion de faire le point sur les autres domaines déjà ouverts en France.


Rédigé par le Jeudi 27 Novembre 2025

Le domaine de Val d'Isère ouvre le 29 novembre 2025 - DepositPhotos.com, londondeposit
Le domaine de Val d'Isère ouvre le 29 novembre 2025 - DepositPhotos.com, londondeposit
TAP Air Portugal
Avec 105 cm de neige à 3 000 mètres et 58 cm au village, Val d’Isère annonce l’ouverture de tous les secteurs de son domaine skiable ce samedi 29 novembre 2025 : Pisaillas, Fornet/Iseran, Solaise et Bellevarde, avec retour skis aux pieds jusqu’au village.

La liaison avec Tignes sera également accessible dès ce week-end.

Le lancement de saison s’appuie sur l’événement Premières Traces : village test du "Ski Force Winter Tour" sur le front de neige (19 marques de ski, 5 de snowboard, Ski-Mojo, présence d’Oakley), animations DJ, biathlon, fanfares, quiz, tombola et concert en fin de journée sur la place de l’Office de Tourisme.

Côté tarifs, le forfait Val d’Isère est annoncé à 58€ la journée, et Tignes - Val d’Isère à 64€.

En parallèle, la station inaugure sa présence dans le jeu mobile Grand Mountain Adventure 2. Val d’Isère devient la première destination réelle intégrée au jeu, avec une carte disponible à partir du 29 novembre, offrant une vitrine supplémentaire auprès du grand public.

Un début de saison déjà lancé dans plusieurs stations françaises

Autres articles
Si Val d’Isère ouvre l’ensemble de son domaine ce week-end, d’autres stations françaises ont déjà enclenché la saison.

Selon les données en temps réel de Skiinfo, Tignes affiche déjà jusqu’à 140 cm de neige au sommet, avec environ 42% de son domaine ouvert (34 pistes sur 81 et 13 remontées sur 39).

Val Thorens présente un enneigement compris entre 90 et 140 cm, avec près de 41% des pistes ouvertes (37 sur 83) et 20 remontées en fonctionnement.

Dans la vallée voisine, Orelle, porte d’entrée des 3 Vallées, annonce également des pistes ouvertes avec un manteau neigeux compris entre 60 et 120 cm et de la poudreuse en altitude.

À lire aussi : Ouvertures stations de ski 2025 : calendrier complet et dates par massif

Lu 182 fois

Tags : val d'isere
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALGERIE TOURS - Conseiller vendeur voyages expérimenté H/F - CDI - (Marseille 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Mantes la Jolie (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !
Partez en France

Partez en France

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?

Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire
Transport

Transport

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy

Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles

Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles
TravelJobs

Emploi & Formation

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias