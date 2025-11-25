Dans l'Aisne, le Musée Jean de La Fontaine renaît après une rénovation complète

Un parcours entièrement repensé

Après plusieurs mois de travaux, le Musée Jean de La Fontaine s’apprête à rouvrir ses portes, le 15 janvier 2026. Entièrement rénovée et repensée, la maison natale du fabuliste offrira dès le lendemain au public un parcours modernisé, accessible et immersif, affirmant son rôle de lieu culturel majeur à Château-Thierry.



