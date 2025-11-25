Dans l'Aisne, le Musée Jean de La Fontaine renaît après une rénovation complète

Le Musée Jean de La Fontaine renaît après une rénovation complète - Depositphotos.com, @AndrewLozovyi
Le 15 janvier 2026, Château-Thierry célébrera la réouverture officielle du Musée Jean de La Fontaine, entièrement rénové après plusieurs mois de travaux.
Un temps d’inauguration marquera l’aboutissement de ce vaste projet, qui redonne vie à la maison natale du plus célèbre fabuliste français.
Ce chantier d’ampleur a permis de repenser l’ensemble de l’expérience de visite :
- des espaces restaurés, mettant en valeur l’architecture historique du lieu ;
- de nouveaux dispositifs muséographiques, interactifs et immersifs, pour découvrir autrement la vie et l’œuvre de Jean de La Fontaine ;
- un parcours accessible à tous les publics, familles, groupes scolaires ou visiteurs spécialisés.
Le Musée Jean de La Fontaine ouvert au public dès le 16 janvier 2026
L’objectif est d'offrir un regard renouvelé sur celui dont les Fables ont traversé les siècles, en mêlant patrimoine, littérature et expérience contemporaine.
L’ouverture au public, prévue le 16 janvier 2026, permettra au musée d’assumer pleinement son rôle de pôle culturel incontournable.
