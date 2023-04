La culture est-elle une motivation de sortie pour les Français ?

Étude 2020 : Les nouvelles pratiques culturelles des français avec le confinement ;

Étude 2021 : Pratiques culturelles et numériques des français après un an de crise sanitaire.

Cet outil à destination des professionnels de la culture et du tourisme se veut contributif. Les professionnels et institutions culturelles et touristiques pourront, s’ils y contribuent financièrement, compléter ce baromètre par de nouvelles thématiques à étudier.

En 2023, la fréquentation des musées et lieux patrimoniaux s’annonce très bonne sur la clientèle française. Elle ira autant, voire plus souvent, que l’année dernière (40% autant et 18% plus souvent).Sans surprise,Pour se démarquer, les institutions vont donc devoir s'adapter pour répondre à leurs besoins. Nos compatriotes aimeraient en effet trouver des espaces dédiés aux pique-niques (62 %) et à la restauration (61 %). Les 3/4 d'entre eux plébiscitent aussi les visites adaptées aux enfants (76 %) et plus de 6 sur 10 apprécieraient des dispositifs numériques durant la visite (écran, application mobile, casque virtuel…).En 2020 et 2021, pour suivre l’évolution des pratiques culturelles en ligne pendant le confinement, l'institut Gece a publié deux nouvelles enquêtes réalisées auprès des français :Olivier Allouard explique les développements possibles : «