Culture : 16 % des Français ont fait une expo ou musée en ligne

Les personnes sondées ont pour 30 % d'entre eux assisté à au moins un concert ou à un spectacle en ligne, 20 % à des conférences en ligne (+13 points qu'en 2020) et 16 % ont visité virtuellement une exposition ou un musée (+ 2 points qu’en 2021).



Et bonne nouvelle, l'année 2023 s'annonce relativement bonne pour les activités culturelles françaises.



" Ils iront autant voir plus souvent que l’année dernière (40% autant et 18% plus souvent).



Sans surprise, les Français qui pensent moins souvent visiter des musées ou monuments (6% des Français seulement) cette année sont avant tout freinés par le manque d’argent, " explique le communiqué.



Pour répondre aux nouveaux besoins, 6 personnes interrogées sur 10 apprécieraient des dispositifs numériques durant la visite (écran, application mobile, casque virtuel…).