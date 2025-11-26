Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?

Le Monténégro peut aussi séduire grâce à son équilibre unique entre nature intacte et héritage historique très riche.



Sur la côte, l’influence vénitienne se lit à travers les palais en pierre blanche, les églises baroques et les ruelles médiévales de Perast, Kotor ou Prčanj, qui valent au pays le surnom de « petite Venise des Balkans ».



Toujours sur la côte, l’architecture contemporaine reflète, elle, les investissements récents, avec marinas de luxe à Porto Montenegro ou Portonovi.



Dans l’arrière-pays, les héritages ottoman et yougoslave restent visibles à travers les mosquées, les ruelles serrées, une cuisine aux accents orientaux ou dans les hôtels modernes.



Cette multiculturalité se retrouve également dans l’assiette : burek (pâtisserie salée, originaire d'Asie centrale), poissons grillés, café turc, barbecue balkanique, huile d’olive...



Dans les terres, l’hospitalité est presque une signature. Le Monténégro offre une gastronomie unique, entre vins rouges sucrés, caves familiales ou Kačamak (purée à base de pommes de terre, de farine de maïs, de fromage et de lait).