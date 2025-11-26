TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?

Face à la Croatie ou l'Albanie, la destination reste plus abordable et encore très authentique


Face à la montée des prix en Croatie et l'engouement pour l'Albanie, le Monténégro s’impose comme une pépite à découvrir maintenant. Avec ses montagnes brumeuses, sa mer turquoise, ses villages vénitiens et ses expériences immersives, elle devrait séduire les voyageurs en quête de destinations alternatives dans les Balkans.


Jeudi 27 Novembre 2025

Selon le site officiel du gouvernement, en 2024, le Monténégro a enregistré 2 606 854 arrivées touristiques - Photo TourMaG, RS
TAP Air Portugal
Dans les Balkans, les équilibres touristiques changent rapidement.

L’Albanie connaît un essor fulgurant, dopé par les bars et les hôtels low-cost, mais aussi les vidéos virales sur les réseaux sociaux.

La Croatie, de son côté, semble atteindre ses limites, avec une fréquentation record… et des prix qui s’envolent à certaines périodes de l'année.

Désormais, c’est leur voisin, le Monténégro, qui s’impose comme nouvelle alternative : plus abordable, plus calme et encore très authentique.

Montagne ou littoral : le Monténégro, un pays minuscule aux paysages immenses

Sur la côte, l’influence vénitienne se lit à travers les palais en pierre blanche, les églises baroques et les ruelles médiévales de Perast, Kotor ou Prčanj - DepositPhotos.com, asiastock
Le Monténégro, minuscule par sa taille mais immense par ses paysages, séduit par la diversité de ses décors.

Dans l’arrière-pays, la montagne abrite des villages éco-responsables comme Vranjak, où l’on peut passer de la randonnée aux balades à cheval, ou séjourner dans des hébergements ruraux authentiques comme Klisura Rural, pour seulement 30€ la nuit avec repas compris.

Le pays commence également à se structurer pour le tourisme hivernal, avec des stations de ski en développement et l’arrivée de groupes hôteliers internationaux tels qu’Accor.

Un pays encore naturel, riche de contrastes

Le Monténégro peut aussi séduire grâce à son équilibre unique entre nature intacte et héritage historique très riche.

Sur la côte, l’influence vénitienne se lit à travers les palais en pierre blanche, les églises baroques et les ruelles médiévales de Perast, Kotor ou Prčanj, qui valent au pays le surnom de « petite Venise des Balkans ».

Toujours sur la côte, l’architecture contemporaine reflète, elle, les investissements récents, avec marinas de luxe à Porto Montenegro ou Portonovi.

Dans l’arrière-pays, les héritages ottoman et yougoslave restent visibles à travers les mosquées, les ruelles serrées, une cuisine aux accents orientaux ou dans les hôtels modernes.

Cette multiculturalité se retrouve également dans l’assiette : burek (pâtisserie salée, originaire d'Asie centrale), poissons grillés, café turc, barbecue balkanique, huile d’olive...

Dans les terres, l’hospitalité est presque une signature. Le Monténégro offre une gastronomie unique, entre vins rouges sucrés, caves familiales ou Kačamak (purée à base de pommes de terre, de farine de maïs, de fromage et de lait).

Klinci Village Resort : l’exemple d’un tourisme identitaire

Sur la péninsule de Luštica, le Klinci Village Resort incarne l’esprit monténégrin.

Ancien village abandonné, propriété familiale depuis des générations, il a été patiemment restauré depuis 2006 et propose désormais six maisons abritant dix unités, un potager, des oliveraies et même la production maison de rakija, l’eau-de-vie traditionnelle.

Perché à 180 mètres au-dessus de la mer Adriatique, le resort propose un séjour unique à environ 130€ la nuit.

Mais Klinci ne se limite pas à l’hébergement : les visiteurs peuvent participer à la distillation d’huiles essentielles et repartir avec leur propre flacon, savourer un repas traditionnel sur la terrasse panoramique du village, ou encore cuisiner aux côtés d’un chef local.

L’objectif, expliquent les propriétaires, est de faire ressentir aux visiteurs "qu’ils sont à la fois loin de tout… et complètement chez eux".

Petit par la taille mais immense par ses paysages et son histoire, le Monténégro s’affirme comme la future star des Balkans, à proposer dès maintenant aux voyageurs en quête d’expériences authentiques.


Tags : balkans, destination, montenegro
