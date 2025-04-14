Les Charentes, de la vigne à l’océan

Entre vallées viticoles et Océan Atlantique, ce territoire au cœur de la Nouvelle-Aquitaine allie nature préservée, patrimoine remarquable et savoir-faire emblématiques. Destination œnotouristique à part entière, les Charentes invitent à découvrir le cognac, le Pineau des Charentes et les vins IGP charentais à travers des rencontres authentiques avec viticulteurs, négociants, maîtres de chai et artisans. Chaque étape révèle une rencontre, une passion et un lien fort au terroir.

La diversité des paysages se prête idéalement aux mobilités douces : itinéraires cyclables au fil de la Charente, balades à pied ou à vélo entre vignes et villages ou le long de l’Océan, excursions fluviales ou maritimes, haltes gourmandes... L’offre touristique y est rythmée par la douceur et la générosité.

Accessible toute l’année, la destination se dévoile au fil des saisons. Au printemps, balades à vélo dans les vignes, découverte des savoir-faire des Maisons de Cognac et des viticulteurs, et dégustations en terrasse. L’été rime avec baignades, loisirs nautiques, fraîcheur des chais et ateliers cocktails. À l’automne, les teintes dorées du vignoble baignées par une lumière singulière invitent à la contemplation. L’hiver, plus intimiste, fait la part belle à la distillation, aux bons repas et à l’accueil chaleureux chez les viticulteurs, négociants, tonneliers...



Adaptée à de nombreux profils de voyageurs – en couple, entre amis, en famille - cette destination inspire des séjours durables, sensoriels et mémorables. Les Charentes, à la croisée de la vigne et de l’océan, constituent une promesse forte pour les professionnels souhaitant enrichir leurs offres de séjours sur-mesure, alliant authenticité, émotions et durabilité.



► Sud Charente – Nature, patrimoine et domaines familiaux

Aux portes du Périgord, le Sud Charente séduit par ses reliefs vallonnés, ses villages de pierre et ses paysages viticoles baignés de lumière. C’est ici que l’on découvre un œnotourisme familial, sincère et accueillant, comme au Château des Plassons ou chez Conte & Filles.

Des villages classés ponctuent l’itinéraire, comme Aubeterre-sur-Dronne et son église souterraine, ou Villebois-Lavalette et son château médiéval. Le Maine Giraud, ancienne demeure d’Alfred de Vigny, conjugue mémoire littéraire et découverte viticole.



► Angoulême – Créativité urbaine et terroir en ville

Ville d’art et d’histoire, Angoulême combine patrimoine, street art et gastronomie. Capitale de la Bande Dessinée, elle séduit par ses fresques murales, ses musées, son animation culturelle et ses bonnes tables, dont le restaurant étoilé Aumi.

À proximité, la Distillerie des Moisans ou la Maison ABK6 ou encore le domaine Bourgoin proposent des visites immersives mêlant dégustations et accords mets & Cognac. Angoulême est également une étape de l’itinéraire cyclable la Flow Vélo, idéale pour explorer le territoire en douceur.



► Cognac et ses alentours – Prestige et immersion

Berceau du spiritueux éponyme, Cognac incarne l’excellence et l’ouverture au Monde. Les Maisons très diversifiées telles que Camus, Bache-Gabrielsen, Meukow, Martell, Hennessy ou Rémy Martin y proposent des parcours de visite innovants. Le Château de Cognac, lieu de naissance de François 1er, unit mémoire royale et culture du Cognac.

La ville se découvre aisément à pied et charme par son ambiance à taille humaine : musées, festivals, bonnes tables, bars proposant des cartes inventives de cocktails au cognac.

Non loin, à Jarnac, berceau de François Mitterrand et de la Maison Courvoisier, les Maisons Hine, Delamain, Frapin ou encore Braastad ouvrent leurs portes pour des visites complètes et sensorielles.

Tout autour, le vignoble de Grande et de Petite Champagne et ses charmants villages sont propices aux balades et aux pique-niques dans les vignes, aux croisières gourmandes sur le fleuve et aux découvertes culturelles.



► Saintes – 2 000 ans d’histoire

Traversée par la Charente, Saintes allie patrimoine gallo-romain et élégance. Étape incontournable de la Flow Vélo, elle séduit les cyclistes par sa douceur de vivre, ses vestiges antiques, son architecture classique et ses bonnes tables.

La Maison Grosperrin, dernière maison de négoce installée en ville, perpétue la tradition en élevant des cognacs et du Pineau des Charentes anciens et rares, reflets de terroirs oubliés.



Plus loin, trait d’union entre terre et estuaire, la Saintonge viticole regroupe une forte densité de producteurs indépendants, qui ouvrent volontiers leurs portes pour des dégustations ou balades dans les vignes.



► Jonzac et la Haute Saintonge – Bien-être et savoir-faire

Jonzac, ville thermale réputée, permet de combiner soins, détente et découvertes oenotouristiques. La Haute Saintonge, territoire généreux encore confidentiel, offre un cadre idéal pour des boucles ou à pied à vélo entre collines et vallons.

Des producteurs passionnés y partagent leur savoir-faire autour du cognac, du Pineau des Charentes et des vins IGP charentais. Le Domaine du Chêne, Cognac Bertrand, le Château Montifaud ou le Domaine Quintard Frères - pour n’en citer que quelques-uns - proposent visites, dégustations et ateliers participatifs.

La tonnellerie Allary, à Archiac, incarne l’artisanat d’excellence : la visite des ateliers révèle les secrets de fabrication des fûts en chêne, essentiels à l’élevage du cognac.