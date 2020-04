Coronavirus : Charentes Tourisme veut "des décisions claires et des mesures fortes !"

Depuis le début de la crise sanitaire, Charentes Tourisme se mobilise pour vous aider à surmonter du mieux possible les difficultés des professionnels du tourisme et répondre à leurs préoccupations immédiates.



Il est nécessaire d’alerter le Gouvernement pour que des réponses précises, concrètes et rapides face à la situation critique des entreprises du secteur du tourisme soient apportées.



L’activité touristique des Charentes pèse 1,9 milliard d’euros de chiffres d’affaires par an, représente 16 700 emplois et regroupe plus de 5 000 entreprises toutes activités touristiques confondues.



La perte de chiffre d’affaires des acteurs touristiques des Charentes s’élève à 270 millions d’euros pendant la période de confinement de mi-mars à mi-mai mettant en grandes difficultés professionnelles et personnelles des femmes, des hommes et des familles de manière irréversible si rien n’est fait rapidement.