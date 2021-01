Pourquoi 2020 a été une année noire pour le transport aérien

« Tout le monde est menacé de disparition, y compris Ryanair », s’alarmait dès le mois de mars, Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l’aviation marchande (Fnam), dans nos colonnes. Après une série noire en 2019, année lors de laquelle 23 compagnies aériennes (dont Aigle Azur et XL airways) avaient fait faillite, une quarantaine de compagnies aériennes mondiales ont jeté l’éponge en 2020 (Level Europe, Flybe, SunExpress Deustchland, Virgin Australia…) malgré les perfusions gouvernementales d’urgence.



Pour les autres, les mesures de redressement judiciaire, les licenciements et coupes budgétaires ont été dantesques. Et pour cause, en France, le trafic international a chuté de 88% par rapport à 2019… Parmi les dernières annonces en date : ADP table sur 1150 départs volontaires et Norwegian a été placée sous la protection de la loi sur les faillites…



En fin d’année 2020, le groupe financier Bloomberg a publié une note sur les huit compagnies aériennes les plus exposées au risque de faillites. Parmi celles-ci : Azul et Gol au Brésil, Thai Airways, Air Asia ou encore Aeroméxico.



Et, d’après le Travel Daily News, si la pandémie et ses répercussions économiques devaient se poursuivre, 50% des compagnies aériennes pourraient à ce rythme disparaître d’ici 3 ans.