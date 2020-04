Coronavirus : les assureurs promettent jusqu’à 150 millions d’euros au tourisme

"Investisseurs de long terme, les assureurs français se sont engagés auprès des pouvoirs publics à mettre en place un programme d’investissement de 1,5 milliard d’euros pour soutenir la reprise économique et notamment les ETI, les PME et le secteur de la santé, indique un communiqué de la FFA.



La Fédération Française de l’Assurance, réunie hier en Conseil exécutif, a décidé de dédier jusqu’à 10 % de ce programme d’investissement, soit 150 millions d’euros, au secteur du tourisme.



« Le secteur du tourisme contribuera pleinement au redémarrage économique de notre pays et nous souhaitons le soutenir à travers notre programme d’investissement. Les assureurs sont et resteront en première ligne du financement de l’économie » , a déclaré Florence Lustman, sa présidente.