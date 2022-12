Dameuses et transport en commun : Val d'Isère abandonne les énergies fossiles

En plus des dameuses, à Val d’Isère c’est l’ensemble du réseau de transport en commun gratuit, Valbus, opéré par Val d’Isère Téléphériques, qui abandonne les énergies fossiles.



Faisant suite au test concluant mené l’hiver dernier à Val d’Isère et à Tignes par la CDA, deux navettes électriques (fabriquées en France par IVECO) seront déployées dans la station dès cet hiver.



Toute la flotte sera progressivement renouvelée, avec un objectif de 15 bus électriques d’ici 2025 et " une économie attendue de 18 TeCO2 par an et par véhicule."



Les bus non-électriques ont quant à eux adopté dès cet hiver le biocarburant de synthèse HVO, à l’image des dameuses du Groupe et après une première étape franchie en 2019 avec le passage au GTL (Gas-To-Liquids).