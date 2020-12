Val d'Isère : animations, sports et activités pour les fêtes de fin d'année Tour d'horizon des activités

Val d’Isère a concocté un programme d'animations, d'activités culturelles et de neige pour les fêtes de fin d'année, malgré la fermeture des remontées mécaniques.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 18 Décembre 2020





Voici les activités proposées pour cette fin d'année.



3 espaces sécurisés et balisés seront dédiés à la pratique du



Dans le secteur du Fornet on retrouve une piste de 403 m de D+ faisant la liaison avec Solaise sur 267 m de D+ supplémentaires. Le secteur de Solaise compte deux itinéraires de montée de 450 à 706 m de D+ pour une descente sur la piste M. A La Daille on grimpe par la piste de 500 m de D+ qui donne accès à deux autres pistes en altitude : La Verte avec ses 395 m de D+ et Borsat avec ses 490 m de D+, la piste verte / OK est ouverte pour la redescente jusqu’à La Daille.



Luge, rando raquettes et ski de fond



Sur le front de neige, l’espace de luge est aménagé, l’ESF ouvre son village avec de nombreuses activités et Oxygène organise des activités enfants avec construction d’un igloo. Dans la forêt du Rogoney, au pied de Solaise, le Parcours Aventure, habituellement en place l’été, propose de l’accrobranche au coeur des mélèzes enneigés.



La patinoire extérieure est ouverte de 10h à 19h. On peut également découvrir le biathlon, l’escalade sur cascade de glace, le circuit de motoneiges électriques pour enfants, profiter d’une balade en chiens de traineau, s’essayer au e-fatbike avant la compétition amateur Matra Snowcross.



Pour les rendez-vous : la piste de compétition Oreiller Killy accueille trois courses de la Coupe du Monde de ski Alpin à l’occasion de son 65ème Critérium de la Première Neige du vendredi 18 au dimanche 20 décembre.



Au programme également La Magie de Noël avec des animations tout au long de la semaine jusqu’à l’arrivée du Père Noël au village le 24 décembre.



Cette année, un sapin de Noël géant illumine le coeur du village. On retrouve du lundi au mercredi les lutins sculptant des cadeaux de Noël sur glace, place de l'Office de Tourisme, chaque jour des animations luges offertes sur le front de neige, une visite guidée « Il était une fois Noël à Val d’Isère » est proposée par la FACIM ainsi que des histoires autour du Dahut et des animaux merveilleux par la médiathèque.



Les commerces du village sont ouverts et prêts à accueillir les vacanciers. De nombreux restaurateurs proposent leurs menus à emporter ou en livraison, dont les Chefs étoilés Benoit Vidal et Antoine Gras qui égailleront les réveillons de Noël et du nouvel an.





L'ensemble du village de Val d'Isère est mobilisé pour assurer l'accueil des vacanciers dans des conditions sanitaires irréprochables. Deux centres de tests Covid-19 sont à disposition dans le village. Le premier centre se situe à proximité du cabinet médical de Médival, réservé aux personnes présentant des symptômes ou cas contacts – sur RDV -, le second centre est destiné aux personnes sans symptôme souhaitant se faire dépister, situé rue Noël Machet – sur RDV auprès de la Pharmacie de Solaise.

Depuis août 2020 les équipements de Val d'Isère Tourisme (Office de Tourisme, Centre Aquasportif et Centre de Congrès) sont vérifiés AFNOR certification, pour leur dispositif de mesures sanitaires Covid 19, le Village des Enfants et la patinoire viennent d'être vérifiés en décembre 2020. Avec ce gage de confiance, Val d'Isère Tourisme atteste que la santé de ses vacanciers et salariés est une priorité. Plus d'informations sur : www.valdisere.com/protocole-sanitaire



