Tignes, Val d'Isère : La Compagnie des Alpes teste un bus électrique

La Compagnie des Alpes (CDA) a lancé à l'occasion du Critérium de la Première Neige qui se déroule jusqu'au 19 décembre à Val d’Isère une navette électrique pour une phase d’expérimentation in situ.



Dans le cadre d’un partenariat avec le constructeur IVECO, la CDA, via ses filiales STVI (Société des Téléphériques de Val d’Isère) à Val d’Isère et STGM (Société des Téléphériques de la Grande Motte) à Tignes, va ainsi tester la navette de prêt de marque HEULIEZ, certifiée Origine France Garantie, du 1er décembre au 15 janvier*.



Selon les retours des collectivités et au gré des évolutions technologiques, d’autres solutions pourront également être étudiées par la Compagnie des Alpes en tant qu’opérateur, comme des solutions de mobilité liées à l’hydrogène.