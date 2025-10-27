TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Voyages Responsables  
Recherche avancée

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Tous ses établissements afficheront leur impact environnemental d’ici fin 2026


Brit Hotel annonce le déploiement de l’affichage environnemental sur ses 180 établissements. D’ici fin 2026, chaque hôtel affichera un score de A à E, offrant aux voyageurs une information claire sur l’impact environnemental de leur séjour, tout en permettant aux hôteliers d’optimiser leurs performances et leurs coûts.


Rédigé par le Vendredi 7 Novembre 2025

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels - Depositphotos.com, @BiancoBlue
Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels - Depositphotos.com, @BiancoBlue
CroisiEurope
Brit Hotel franchit une étape en annonçant le déploiement de l’affichage environnemental sur l’ensemble de ses 180 établissements.

D’ici fin 2026, chaque hôtel du réseau présentera une étiquette de A à E, offrant aux voyageurs une information claire et comparable sur l’impact environnemental de leur séjour.

Pour mener à bien ce projet, Brit Hotel s’appuie sur FairMoove Solutions, spécialiste du pilotage de l’impact environnemental dans le tourisme.

La plateforme permet de calculer un score précis, de comparer les performances et d’accompagner les hôteliers dans leurs actions d’amélioration, tant sur le plan environnemental que financier.

Selon Hubert Vendeville, co-fondateur de FairMoove, "l’hôtellerie de demain sera transparente et engagée. Avec Brit Hotel, nous prouvons que cette transition est non seulement possible, mais créatrice de valeur pour les hôteliers et leurs clients".

Des premiers résultats prometteurs pour Brit Hotel

Autres articles
Les premiers résultats sont déjà visibles. Plusieurs établissements pilotes ont obtenu leur étiquette :

Brit Hotel Loches → A
Brit Hotel des Alizés → A
Brit Hotel Saint-Nazaire → B
Brit Hotel Les Comtes de Champagne → B
Brit Hotel Vendée Mer → B
Brit Hotel Le Royal Centre Mer → B

Cette initiative s’inscrit également dans une logique réglementaire, la loi Climat et Résilience, qui prévoit à terme l’extension de l’affichage environnemental au secteur touristique.

En anticipant cette obligation, Brit Hotel transforme une contrainte réglementaire en opportunité pour gagner en transparence, améliorer ses performances et renforcer sa compétitivité.

Transparence, attractivité et compétitivité

Au-delà de l’information pour les clients, l’affichage environnemental devient un véritable outil stratégique pour les hôteliers : suivi des consommations d’eau et d’énergie, optimisation des coûts et valorisation des bonnes pratiques auprès d’une clientèle de plus en plus attentive aux engagements responsables.

Guy Gérault, directeur général de Brit Hotel Développement, insiste : "C’est une belle opportunité de nous démarquer, de répondre aux attentes croissantes des clients et de renforcer la visibilité de nos bonnes pratiques".


Lu 116 fois

Tags : brit hotel, fairmoov
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 27 Octobre 2025 - 17:40 Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Lundi 20 Octobre 2025 - 17:25 GreenGo lance son application mobile !

Dernière heure

Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

Turkish Airlines reprend les vols vers Souleimaniye (Irak)

Activités touristiques : les grandes ambitions de la marketplace française Bonjour.fun

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Activités touristiques : les grandes ambitions de la marketplace française Bonjour.fun

Activités touristiques : les grandes ambitions de la marketplace française Bonjour.fun
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver

Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias