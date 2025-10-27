Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Les premiers résultats sont déjà visibles. Plusieurs établissements pilotes ont obtenu leur étiquette :



Brit Hotel Loches → A

Brit Hotel des Alizés → A

Brit Hotel Saint-Nazaire → B

Brit Hotel Les Comtes de Champagne → B

Brit Hotel Vendée Mer → B

Brit Hotel Le Royal Centre Mer → B



Cette initiative s’inscrit également dans une logique réglementaire, la loi Climat et Résilience, qui prévoit à terme l’extension de l’affichage environnemental au secteur touristique.



En anticipant cette obligation, Brit Hotel transforme une contrainte réglementaire en opportunité pour gagner en transparence, améliorer ses performances et renforcer sa compétitivité.