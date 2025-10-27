Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel franchit une étape en annonçant le déploiement de l’affichage environnemental sur l’ensemble de ses 180 établissements.
D’ici fin 2026, chaque hôtel du réseau présentera une étiquette de A à E, offrant aux voyageurs une information claire et comparable sur l’impact environnemental de leur séjour.
Pour mener à bien ce projet, Brit Hotel s’appuie sur FairMoove Solutions, spécialiste du pilotage de l’impact environnemental dans le tourisme.
La plateforme permet de calculer un score précis, de comparer les performances et d’accompagner les hôteliers dans leurs actions d’amélioration, tant sur le plan environnemental que financier.
Selon Hubert Vendeville, co-fondateur de FairMoove, "l’hôtellerie de demain sera transparente et engagée. Avec Brit Hotel, nous prouvons que cette transition est non seulement possible, mais créatrice de valeur pour les hôteliers et leurs clients".
D’ici fin 2026, chaque hôtel du réseau présentera une étiquette de A à E, offrant aux voyageurs une information claire et comparable sur l’impact environnemental de leur séjour.
Pour mener à bien ce projet, Brit Hotel s’appuie sur FairMoove Solutions, spécialiste du pilotage de l’impact environnemental dans le tourisme.
La plateforme permet de calculer un score précis, de comparer les performances et d’accompagner les hôteliers dans leurs actions d’amélioration, tant sur le plan environnemental que financier.
Selon Hubert Vendeville, co-fondateur de FairMoove, "l’hôtellerie de demain sera transparente et engagée. Avec Brit Hotel, nous prouvons que cette transition est non seulement possible, mais créatrice de valeur pour les hôteliers et leurs clients".
Des premiers résultats prometteurs pour Brit Hotel
Les premiers résultats sont déjà visibles. Plusieurs établissements pilotes ont obtenu leur étiquette :
Brit Hotel Loches → A
Brit Hotel des Alizés → A
Brit Hotel Saint-Nazaire → B
Brit Hotel Les Comtes de Champagne → B
Brit Hotel Vendée Mer → B
Brit Hotel Le Royal Centre Mer → B
Cette initiative s’inscrit également dans une logique réglementaire, la loi Climat et Résilience, qui prévoit à terme l’extension de l’affichage environnemental au secteur touristique.
En anticipant cette obligation, Brit Hotel transforme une contrainte réglementaire en opportunité pour gagner en transparence, améliorer ses performances et renforcer sa compétitivité.
Brit Hotel Loches → A
Brit Hotel des Alizés → A
Brit Hotel Saint-Nazaire → B
Brit Hotel Les Comtes de Champagne → B
Brit Hotel Vendée Mer → B
Brit Hotel Le Royal Centre Mer → B
Cette initiative s’inscrit également dans une logique réglementaire, la loi Climat et Résilience, qui prévoit à terme l’extension de l’affichage environnemental au secteur touristique.
En anticipant cette obligation, Brit Hotel transforme une contrainte réglementaire en opportunité pour gagner en transparence, améliorer ses performances et renforcer sa compétitivité.
Transparence, attractivité et compétitivité
Au-delà de l’information pour les clients, l’affichage environnemental devient un véritable outil stratégique pour les hôteliers : suivi des consommations d’eau et d’énergie, optimisation des coûts et valorisation des bonnes pratiques auprès d’une clientèle de plus en plus attentive aux engagements responsables.
Guy Gérault, directeur général de Brit Hotel Développement, insiste : "C’est une belle opportunité de nous démarquer, de répondre aux attentes croissantes des clients et de renforcer la visibilité de nos bonnes pratiques".
Guy Gérault, directeur général de Brit Hotel Développement, insiste : "C’est une belle opportunité de nous démarquer, de répondre aux attentes croissantes des clients et de renforcer la visibilité de nos bonnes pratiques".
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille