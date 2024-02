Brit Hotel : croissance record pour l’année 2023

Laa également été l'occasion de faire le point sur les accords mis en place par la centrale de référencement fournisseurs. Une cinquantaine de fournisseurs étaient présents lors du carrefour dédié à ces rencontres.En ce qui concerne les, Brit Hotel a créé un pôle dédié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en 2022, et 2023 a été l'année de sa mise en place. Unea travaillé avec les adhérents pour concevoir une charte interne et un cahier concret avec. La démarche "Producteurs locaux" sera le premier volet à bénéficier d'une mise en avant, avec l'utilisation de produits locaux sur les buffets petit-déjeuner et les cartes des restaurants.a également entrepris une refonte complète de son extranet pour faire face à l'augmentation du nombre de leads sur le marché groupes et du nombre d'hôtels adhérents. Cette refonte marque également la, avec un traitement centralisé par le siège pour homogénéiser le suivi des demandes et maximiser les chances de confirmation. Enfin, lade la marque mobilisera une grande partie des équipes en 2024, avec pour objectif de mieux répondre aux attentes des internautes et des moteurs de recherche, notamment en matièreEn bref, laa été l'occasion de dresser unet de présenter les projets à venir. Les performances commerciales du groupe ont été exceptionnelles en 2023, avec une croissance record et une augmentation du nombre d'établissements. Brit Hotel continueet de mettre en place des actions concrètes pouret l'utilisation de produits locaux. Laet du site internet témoigne de l'engagement du groupe à rester à la pointe de la technologie et à répondre aux besoins des clients.