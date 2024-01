The Originals Human annonce une croissance record en 2023

LaThe Originals Hotels se distingue également par son agilité et sa réactivité face aux enjeux réglementaires, humains et économiques auxquels sont confrontés les hôtels. Elle continue d'améliorer les performances et la qualité de service de ses membres en proposant des initiatives d'accompagnement, de formation et d'implication. The Originals Academy a ainsi formé deux fois plus d'hôtels en 2023 grâce à plus de 30 modules de formation et à un accompagnement personnalisé. Avec unl'académie a reçu la qualification Qualiopi et a été félicitée par le jury.Engagée dans une démarche de(RSE), la coopérative multiplie les actions en matière de développement durable. Elle a obtenu la labellisation "engagé RSE Afnor" en janvier 2023 et poursuit ses efforts avec des ateliers sur la réduction des émissions de CO2 et des partenariats pour promouvoir une hôtellerie plus respectueuse de l'environnement.De plus, la, qui compte plus de 650 clients, a enregistré ungrâce à ses tarifs avantageux et à une offre de parrainage attrayante.Tous ces résultats sont le fruit de l'implication active des adhérents et de leurs parties prenantes dans la vie du réseau. Près de 15 commissions et ateliers de travail sont animés toute l'année pour répondre aux problématiques et aux enjeux rencontrés par les hôteliers. Les solutions et les outils qui en résultent sont ainsi parfaitement adaptés aux besoins des professionnels.