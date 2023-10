The Originals réalise sa meilleure saison estivale en 2023

La coopérative constate également un retour en force des réservations en, après trois années de pandémie qui ont fait plutôt la part belle aux ventes de dernière minute.Désormais,qu'en 2022 (50 jours contre 10 jours). Les événements à venir, notamment sportifs, peuvent justifier cette tendance.Aussi, pour la fin de l'année, The Originals note une augmentation significative des réservations avec une hausse du chiffre d'affaires de +28% en septembre et de +125% en octobre par rapport à l'année précédente, soit le double de nuitées.et le mois de décembre est déjà très sollicité. Également, les séjours à la montagne, en février et mars, s’annoncent prometteurs avec des réservations en hausse de 63%. La clientèle corporate (marché groupes et séminaires), par ailleurs, continue sa croissance.Ce marché intermédié retrouve cette année les chiffres de 2019, soit une augmentation de +26% par rapport à l’année dernière, pour un CA de 1,1M€ sur juillet et août 2023.