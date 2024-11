The Originals Human Hotels & Resorts lance deux nouvelles offres Business

Dans le but d’encourager la réservation en direct auprès des hôtels, les nouvelles offres mettent en avant une politique de prix repensée, avec un tarif linéaire, applicable sans variation saisonnière.



Par ailleurs, dans un communiqué, la Coopérative The Originals Human Hotels & Resorts explique que les membres du programme fidélité de The Originals Hotels (190 000 inscrits) bénéficient d’avantages exclusifs, cumulant leurs réductions habituelles avec celles des offres Business.



Par exemple, parmi les établissements participant à cette nouvelle initiative, le Grand Hôtel, The Originals Relais (Évaux-les-Bains) propose la formule « Bed & Breakfast » à 80€ et la « Soirée Etape » à 98€. The Originals Boutique, Hôtel Amiens Sud propose quant à lui ces prestations à 110 € pour le « Bed & Breakfast » et à 134€ la « Soirée Étape » et ce, tout au long de l’année.



Les hôtels proposant ces formules seront facilement repérables sur le site internet de The Originals grâce à un picto dédié, ainsi qu’une page spécifique listant les établissements participants.