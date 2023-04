Le voyage d’affaires booste l’activité des hôteliers 🔑

« La priorité est de signer des contrats sociétés avec des conditions privilégiées, la distribution indirecte reste toutefois essentielle. Le deuxième axe est de répondre à un maximum d'appels d'offres, en adéquation avec les PVE (politique voyages entreprises) établies par les travel managers.



Nous collaborons étroitement avec les principaux acteurs intermédiaires online du marché affaires : les TMC (via les GDS), l'ensemble des HBA, les OTA et les grossistes. 50% du volume effectué via les OTA spécialisées Affaires avec lesquelles nous sommes connectés. 30% via les GDS »

« 35% de notre activité passe par les TMC. Les entreprises ont leur agence, leur plateforme de réservation. Le partenariat avec l'association GBTA et les bonnes relations avec les grands comptes corporate ont permis d'être présent lors de la reprise d'activité et d'être en contact avec la majorité des acheteurs et des TMC »

« On veut développer ce canal, mais de manière tactique. Nous savons que certaines entreprises, des grands comptes, ne passeront que par des intermédiaires pour des raisons pratiques, de facilités administratives ou d’application de la politique voyages »

« Elles ont compris qu’en travaillant en direct avec nous ou avec un OTA corpo ou une agence, c’est plus économique que certaines qui prennent des commissions très élevées au motif de leur apporter un service »

Conscient du fort potentiel retrouvé sur ce marché, les hôteliers cherchent à le développer et à optimiser au maximum les réservations en direct. Pour autant il s’agit d’, détaille Elisabeth Sirou., précise le directeur commercial de Best Western France, Olivier Lautissier. Plus récemment,, ce qui représente 5% des ventes., explique Karim Soleilhavoup, directeur général du Groupe Logis Hotels, qui cherche également à développer des partenariats avec les entreprises., assure-t-il.