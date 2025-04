Best Western Hotels : Pierre Siegel réélu président de la coopérative

Emmanuel Thébaux, 58 ans, actionnaire Best Western Urban Hôtel à Lille a renouvelé son mandat pour 4 ans. Il est membre du réseau et administrateur depuis 2017.



"Depuis mon arrivée comme membre du Conseil d'Administration en 2017, j'ai eu le privilège d'accompagner le développement de la coopérative et de soutenir les hôteliers du réseau.



Je suis enthousiaste de renouveler mon mandat et de contribuer activement à façonner l'avenir de notre coopérative dans les 4 années à venir, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt de nos actionnaires et la satisfaction de nos clients. "



Hubert Faure, 70 ans, propriétaire du Best Western Premier le Domaine de Montjoie et actionnaire de la coopérative depuis 2018 a été élu Administrateur au sein du Conseil d’Administration de la Coopérative Best Western® Hotels & Resorts.



"En tant que membre du Conseil d'Administration, mon rôle est double : d'une part, soutenir les hôteliers du réseau, et d'autre part, contribuer à définir des objectifs pertinents et des stratégies efficaces en fonction des ressources et des compétences disponibles."