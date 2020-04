The Originals Human Hotels & Resorts : "si reprise il y a, elle sera plus forte sur le segment affaires"

Avec cette terrible pandémie qui n’épargne personne à travers le monde entier, nous sommes désormais tous conscients que « rien ne sera jamais plus comme avant ».



En à peine 3 semaines, nous avons vu émerger des initiatives plus solidaires et fraternelles les unes que les autres, des concurrents s’allier, des entreprises faire preuve d’une grande générosité. En ça, nous y voyons une accélération d’un mouvement initié il y a déjà quelques années vers une consommation plus raisonnable, plus équitable, plus locale, moins globalisée.



Chez The Originals Human Hotels & Resorts, nous en sommes persuadés. Et cette aspiration s’applique également à l’hôtellerie.



Prendre le temps de se rencontrer, d’échanger, de découvrir, de consommer local, de vivre des expériences humaines simples qui les rendent d’autant plus fortes : c’est ce en quoi notre Coopérative de 500 hôtels indépendants croit depuis le début.



Proposer une hôtellerie différente, plus humaine, plus authentique, qui crée des emplois essentiellement locaux et crée du lien social.

Mais la situation inédite que nous vivons actuellement fragilise tous ceux qui, indépendants, artisans, petites entreprises, souhaitent réinventer les modèles, prendre ce chemin d’une consommation raisonnée, se battre pour une approche plus juste, souhaitée par la population.



Derrière tous ceux-là, point de fonds de pension, d’investisseurs puissants qui leur permettraient de courber l’échine, de laisser passer l’orage le temps nécessaire.



Pour des hôteliers indépendants, ce n’est pas une surprise, les temps sont durs. Car le système qui s’est installé depuis quelques années a laissé la place à des intermédiaires puissants et gourmands, qui rendent le quotidien de ces hôteliers incertain. Dès qu’un incident majeur survient, les voici fragilisés.



Aussi, nous pensons que le temps est venu de rebattre les cartes en organisant un mouvement de réflexion et de discussion avec toutes les parties prenantes de ce marché de l’hôtellerie indépendante.



Nous prenons contact avec tous ceux qui sont concernés dès à présent afin d’installer les premiers échanges qui s’imposent aujourd’hui. L’objectif étant d’initier et mettre en place un nouveau modèle au sein duquel chacun pourra y trouver son compte.Pour que la solidarité et l’entraide tant mis en exergue ces dernières semaines et qui s’inscrivent dans les valeurs fondatrices de The Originals Human Hotels & Resorts, deviennent partie intégrante de notre mode de vie, pour longtemps.



Jean Lavergne, Président Hôtelier,

Philippe Marguet, Directeur Général,

Pour les 500 hôteliers The Originals Human Hotels & Resorts