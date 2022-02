4 nouveaux hôtels rejoignent The Set Collection

Quatre hôtels du Groupe The House Collective (Swire Hotels) se joignent aux quatre hôtels membres fondateurs de The Set Collection*.



Il s'agit des établissements The Opposite House à Pékin, The Upper House à Hong Kong, The Temple House à Chengdu et The Middle House à Shanghai.



Pour rappel, The Set Collection regroupe des hôtels indépendants partageant les mêmes valeurs. La société de représentation de marques de luxe a été conçue pour les propriétaires, les investisseurs et les équipes de gestion qui cherchent une alternative aux services traditionnels de représentation et de distribution.