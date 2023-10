The Originals : Olivier Dufit nommé directeur général adjoint

Olivier Dufit se voit désormais confier des responsabilités élargies, en assumant également la responsabilité :de nouveaux membres pour le réseau. L’équipe accueille ainsi Alexandre Naud au poste de directeur du développement qui va apporter à l’équipe et à la coopérative son expérience du marché de l’hôtellerie et un large réseau d’investisseurs.: Jacques Létang sera, avec son équipe, totalement dédié à l’animation du réseau et à la relation avec les hôteliers de la coopérative. Il les accompagnera de façon régulière sur leurs performances commerciales et leurs attentes.qui sera suivie et appliquée avec une volonté de progression permanente, sous la responsabilité de Bettina Tegeder, qui animera également l’Ecole de formation, The Originals Academy.Ces changements doivent permettre à la coopérative de poursuivre sa mission en tant qu'alternative aux réseaux de franchises, en incarnant une marque en phase avec les valeurs contemporaines, offrant une distribution diversifiée et une gamme complète de services aux hôteliers.