The Originals Hotels s’engage dans une démarche RSE

Le siège impulse le changement et aide ses hôteliers à s’adapter

Le groupe The Originals Hotels se lance dans une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). D’ores et déjà, deux établissements membres de la coopérative servent d’exemples et de fer de lance de la Commission RSE mise en place au sein du groupe : The Original City Hotel Alteora au Futuroscope de Poitiers et The Original City Ara Hôtel à Landerneau.Mais la route est encore longue pour parvenir à ce qui va devenir un impératif, tant au regard de laLe dispositif est désormais bien engagé à deux niveaux : celui du siège parisien à La Maison Montmartre, et sa déclinaison auprès du réseau des 350 adhérents.», résume Frédéric Puythorac , président de la coopérative. Lui et son équipe vont profiter des 17 réunions régionales pour faire passer un message positif :, profitable à plusieurs niveaux et surtout indispensable si un établissement ne veut pas être disqualifié par un marché exigeant.